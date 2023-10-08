Marina toma el control de AICM: ¿Qué significa esto para los usuarios?

Hace unos días, se anunció que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) oficialmente pasa a manos de la Secretaría de Marina, pero ¿Qué significa esto para las y los mexicanos?

“Esta fecha inicia la consolidación de una nueva etapa bajo la tutela de la Secretaría de Marina para traducir, en beneficio de las personas que utilizan el aeropuerto, los valores navales en seguridad, confianza y rumbo nuevo con transparencia y honestidad”, explicaron en un comunicado.

Recordemos que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) era la dependencia que manejaba al Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM).

✈️ Aeropuerto Internacional Ciudad de México ✈️

⚓ Secretaria de Marina ⚓

🗓️07.10.2023 pic.twitter.com/qlz9JV8KMY — @AICM_mx (@AICM_mx) October 7, 2023

¿Por qué la Marina tomó el control del AICM?

Desde el mes de febrero de 2022, los elementos de la Secretaría de Marina ya se hacían cargo de la seguridad de este aeropuerto, en la que desplegaron alrededor de mil 500 trabajadores y trabajadoras.

En julio 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), decidió además nombrar a un elemento naval en retiro como director general de la terminal aérea con el propósito de afianzar y fortalecer la estrategia de seguridad y ordenamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿Qué significa que la Marina tome el control del AICM?

De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la decisión de que la Secretaría de Marina tome el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tiene que ver con una decisión para frenar el contrabando y que el sector aéreo sea controlado por el narcotráfico, pero ¿Cómo se beneficiaran los usuarios?

Salvaguardar la seguridad de los mexicanos.

Tarea de apoyo y protección a la población (presencia en mar, aire y tierra).

Mejorar el servicio y dar una sacudida al sistema de administración.

La Secretaría de Marina se comprometió a seguir cumpliendo cabalmente con la comisión asignada, con el firme propósito de mantener los altos niveles de seguridad y eficiencia en todas las operaciones que se registren en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Realizarán izamiento de bandera en Terminal 2 de AICM

Autoridades informaron que el día de mañana se realizará el izamiento de bandera en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a las 9:00 de la mañana.

Esto como motivo de la entrada en vigor del acuerdo presidencial por el cual se agrupa el aeropuerto al sector coordinado por la Secretaría de Marina.

