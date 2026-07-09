¡Tiempo de cambiar dólares! Así quedó su precio para este 9 de julio 2026

¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 9 de julio 2026. Las bolsas suben ligeramente a medida que el repunte tecnológico compensa la incertidumbre en Oriente Medio.

Las bolsas mundiales registraron ligeras subidas, mientras que los mercados de bonos y las divisas se mantuvieron en gran medida estables el jueves, a medida que los inversores sopesaban las renovadas tensiones en Oriente Medio frente a la continua fortaleza de las acciones tecnológicas y los sólidos datos económicos.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 9 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.30 pesos la compra y se vende en $17.55 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 9 de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 9 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 9 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 9 de julio 2026 en 62 mil 679 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 100 mil 455 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 9 de julio 2026?

El precio del petróleo baja hoy 9 de julio 2026, mientras los inversores evalúan las perspectivas de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los precios del petróleo retrocedieron el jueves tras las ganancias iniciales, mientras los mercados evaluaban la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus implicaciones para los esfuerzos por poner fin a la guerra y reabrir completamente el estrecho de Ormuz.

