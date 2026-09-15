¿Tienes un vuelo en puerta desde el AICM? Anuncian suspensión de operaciones este 16 de septiembre; la razón, horarios y qué hacer

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la suspensión de vuelos para este miércoles 16 de septiembre 2026. Si tienes un viaje programado para este día, es importante tomar en cuenta los horarios y la razón del cambio.

Las autoridades confirmaron que las suspensión aplica para todo tipo de vuelos, por lo que no habrá aterrizajes ni despegues en las pistas del AICM por varias horas.

"El aeropuerto estará cerrado a todo tipo de vuelos en los horarios señalados", explicaron las autoridades aeroportuarias a través de un comunicado en redes sociales.

¿A qué hora será la suspensión de vuelos en el AICM este 16 de septiembre 2026?

Atención, viajeros. L os vuelos serán suspendidos alrededor de las 10:00 hasta las 14:00 horas de este 16 de septiembre 2026 , según el comunicado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Se recomienda a las y los pasajeros tomar las precauciones necesarias, además de mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas.

¿Por qué se suspenden las operaciones en el AICM este 16 de septiembre?

A través de un comunicado, el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) confirmo que la suspensión de vuelos de este miércoles se debe a las maniobras aéreo militares que se realizarán durante el famoso y tradicional desfile militar , conmemorando el CCXVI aniversario de la Independencia de México.

Se informó que el AICM se mantendrá cerrada a todos los tipos de vuelo durante el horario señalado, por lo que se espera que la suspensión de operaciones dura alrededor de 4 horas.

"Es importante señalar que, esta suspensión de operaciones se acuerda de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares: la AFAC, SENEAM, SEDENA y el AICM", explicaron las autoridades.

El AICM suspenderá operaciones aéreas por desfile del 16 de septiembre. ➡️ https://t.co/T6iEPTFtOa @aeropuertos_GAM pic.twitter.com/wJK8Khf3YB — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 14, 2026

¿Qué hacer si tienes un vuelo programado para el 16 de septiembre en AICM?

Si tienes un vuelo programado para este 16 de septiembre en el AICM entre las 10:00 a las 14:00 horas, te compartimos las siguientes recomendaciones:



Contacta a tu aerolínea: Comunícate de inmediato o revisa las redes y sitios oficiales de tu línea aérea para confirmar si tu vuelo fue reprogramado, retrasado o cancelado.

Comunícate de inmediato o revisa las redes y sitios oficiales de tu línea aérea para confirmar si tu vuelo fue reprogramado, retrasado o cancelado. Revisa tu itinerario: Verifica si la hora de salida o llegada de tu vuelo coincide con el horario de cierre .

Verifica si la hora de salida o llegada de tu vuelo coincide con el . Llega con anticipación adicional: Si tu vuelo es antes o después del horario de suspensión, anticipa tus tiempos de traslado al aeropuerto, ya que se esperan ajustes en los itinerarios y mayor movimiento de pasajero.

Pasos para revisar el estatus de tu vuelo en AICM en tiempo real

Ingresa a la página del AICM o da clic en este enlace

o da clic en Especifica si tu vuelo es de llagada o salida

es de llagada o salida Agrega tu número de vuelo ; está en tu pase de abordar

; está en tu pase de abordar Ingresa desde qué ciudad tomarás el viaje

Selecciona la aerolínea en la que viajarás

en la que viajarás Da clic en “Buscar”, y listo

Una vez colocados todos los datos, el sistema arrojará el estatus de tu vuelo en tiempo real, mostrando si existe algún retraso o cancelación.