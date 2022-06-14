VIDEO: Se activan alarmas en Chicago ante el peligro por tornados

Los Cachorros de Chicago recibieron en el Wrigley Field a los Padres de San Diego este lunes, pero antes de comenzar el encuentro, las alarmas de tornado se activaron, causando temor entre los aficionados, quienes de inmediato se resguardaron en el recinto.

En el estadio de Cachorros se activó el mecanismo para advertir que un tornado estaba presente en la llamada Ciudad de los Vientos, cuando faltaban pocos minutos para el inicio del juego.

Fuerte tormenta acercándose al centro de Chicago y las alarmas de tornado sonando 🇺🇸🌪



Via Centinela35 pic.twitter.com/COwSqm0Iwr — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) June 14, 2022

El periodista Mike Rodríguez logró captar el momento en el que sonaron las alarmas en el estadio, un video en el que se ven rayos, relámpagos y gotas de lluvia.

Los departamentos de seguridad tuvieron que mantenerse en alerta, mientras que en el estadio, se colocó en el diamante una lona que la cubriera.

Vientos de 136 kilómetros por hora

Poderosas tormentas con vientos de 136 kilómetros por hora, condiciones similares a las de un tornado y granizo azotaron el área de Chicago el lunes, dejando inundaciones repentinas, árboles caídos y líneas eléctricas, y daños residenciales a su paso mientras soplaba de oeste a este, viajando desde Elgin, al lago Míchigan.

View from space of the violent tornadic supercell that tore through Chicago.



Breathtaking imagery. pic.twitter.com/NSKtSQ1grI — US StormWatch (@US_Stormwatch) June 14, 2022

Esta es una vista desde el espacio de la violenta supercélula de tornados que arrasó Chicago

Los vientos arrancaron varios techos de casas incluido el de un edificio de apartamentos y derribaron árboles que cayeron sobre casas y automóviles en la ciudad y en los suburbios.

El servicio meteorológico nacional informó que también hubo ráfagas de viento de 135 kilómetros por hora en el aeropuerto internacional O'Hare y un colapso estructural en Bellwood.

Daños en edificios residenciales

Fotos y videos de toda el área de Chicago muestran daños en edificios residenciales, vecindarios y jardines, lo que hace que algunos no puedan regresar a sus hogares debido a los peligrosos escombros del clima severo.

Según un comunicado, Brookfield Zoo dice que debe retrasar su horario de apertura el martes debido a los daños causados por la tormenta. "Recibimos daños significativos en nuestros terrenos debido a la tormenta de anoche", dijeron funcionarios del zoológico. "Despejaremos los árboles y caminos caídos y evaluaremos los daños extensos esta mañana".

Se desprende techo de edificio de tres pisos

Cerca de allí, en Bellwood, un suburbio del oeste de Chicago, la tormenta fue especialmente aterradora para los inquilinos de un edificio de apartamentos de tres pisos en 24th Avenue y Washington. Varios residentes dicen que inicialmente escucharon granizo y fuertes vientos, luego, segundos después, notaron que parte del techo se había desprendido. Los inquilinos se apresuraron a salir del edificio cuando llegó el departamento de bomberos para brindar ayuda.

Al menos 18 familias fueron desplazadas y dos personas fueron trasladadas al hospital por heridas leves, según Andre Harvey, alcalde de Bellwood.

Se espera que un ingeniero estructural inspeccione el edificio hoy para ver si el residente puede regresar y cuándo.

Toda el área de Chicago está bajo una advertencia de calor excesivo.

