¡Ya respondieron! Países de la OTAN rechazan entregar Groenlandia tras amenazas de Trump

La relación entre Estados Unidos y sus aliados históricos en Europa ha llegado a un punto crítico. Este domingo, ocho gobiernos europeos, miembros de la OTAN, estallaron en indignación tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer impuestos (gravámenes a la importación) a sus productos.

El motivo del castigo es la oposición de estos países a que Estados Unidos compre o controle Groenlandia. Los países afectados, que incluyen potencias como Alemania, Francia y el Reino Unido, calificaron la medida como un ataque directo a la soberanía y la unidad de la alianza militar más importante del mundo.

Joint statement by Denmark, the UK, France, Germany, Finland, the Netherlands, Norway, and Sweden in response to Trump's threats to Greenland and to impose coercive tariffs. #NATO pic.twitter.com/xYuBW7vYrB — Alexia Wilkinson Naidoo (@AlexiaNaidoo) January 18, 2026

Respuesta de Europa ante amenazas de Trump

Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia firmaron un comunicado conjunto donde expresan su "total solidaridad" con el pueblo de Groenlandia . Los aliados explicaron que el envío de tropas a la isla, que Trump usó como excusa para los impuestos, fue en realidad un ejercicio coordinado llamado "Arctic Endurance" para mejorar la seguridad en el Ártico, algo que el propio Trump había pedido meses atrás.

Para Europa, usar el comercio como arma de guerra política es un error que pone a todos en peligro.

¿Cómo afectarán los impuestos de Trump a Europa?

Trump anunció que, a partir del 1 de febrero, estos ocho países deberán pagar un 10% adicional por todo lo que envíen a Estados Unidos. Pero la amenaza no se detiene ahí: si para el 1 de junio Estados Unidos no ha logrado comprar Groenlandia, el impuesto subirá hasta el 25%.

Esto significa que productos europeos (desde autos y maquinaria hasta alimentos) se volverán mucho más caros para los estadounidenses, lo que podría provocar que Europa responda con sus propios impuestos, iniciando una guerra comercial con un final desconocido.

President Trump announces tariffs on 8 European nations in a move to reach a deal to acquire Greenland. pic.twitter.com/Bzr8uIZjqF — America (@america) January 17, 2026

La OTAN dice que las amenazas de Trump son una "espiral peligrosa"

Los aliados europeos advirtieron que estas amenazas de Trump rompen la confianza y arriesgan una "espiral descendente peligrosa". Los líderes de la OTAN sostienen que la soberanía de una nación no puede estar a la venta y que Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca .

Esta postura unánime demuestra que, por primera vez en mucho tiempo, los países de la OTAN están dispuestos a enfrentarse directamente a la Casa Blanca para defender sus principios territoriales, incluso si eso significa un golpe fuerte a sus economías.

Groenlandia: El centro de una pelea mundial entre Trump y la OTAN

Aunque parece un pleito por dinero, en el fondo es una lucha por el control del Ártico. Trump insiste en que adquirir la isla es vital para la seguridad nacional de EU, mientras que los europeos defienden que la seguridad se debe construir mediante la cooperación y no mediante la compra de territorios.

Mientras el reloj avanza hacia el 1 de febrero, la OTAN se encuentra en su momento más frágil, con sus miembros divididos entre la lealtad militar a Washington y la defensa de su propia dignidad política.