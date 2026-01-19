Portugal en segunda vuelta de elecciones: ¿Quiénes son los favoritos para ganar la presidencia?

Este domingo, Portugal vivió una jornada de elecciones que quedará marcada en los libros de historia. Por segunda vez en 50 años, el país no logró elegir a un presidente en la primera ronda, reflejando lo dividido que está el voto entre los ciudadanos.

Aunque en Portugal el presidente tiene un rol principalmente ceremonial, posee el "poder de veto" y la facultad de disolver el Parlamento en crisis, lo que hace que esta elección sea vital para la estabilidad del país. Con el 100% de los votos contados, el mapa político se ha fracturado, dejando fuera a los partidos tradicionales del centro-derecha.

🚨 ATENÇÃO: Eleições em Portugal terá 2º turno com socialista contra candidato de extrema-direita



🇵🇹 António Seguro (Partido Socialista) foi o mais votado no 1º turno com 31% dos votos e disputará o próximo turno contra André Ventura (Chega) que obteve 24%. pic.twitter.com/BY4UCeLuOX — Conjuntura Política Insights (@Insights_conj24) January 18, 2026

Portugal pasa a segunda vuelta durante las elecciones

En Portugal, para ganar la presidencia en el primer intento, un candidato necesita más de la mitad de los votos (50% + 1). Como ninguno de los 11 aspirantes alcanzó esa cifra, la ley manda que los dos más votados se enfrenten en una "muerte súbita" o balotaje.

El socialista António José Seguro obtuvo el 31.1%, mientras que André Ventura logró el 23.5%. El resto de los votos se repartió entre figuras diversas, desde un almirante que vacunó al país contra el COVID-19 hasta un comediante que prometía Ferraris para todos.

Quién es António José Seguro, representante de la izquierda en Portugal

António José Seguro es el representante del Partido Socialista y se le conoce por ser un político moderado y con mucha experiencia. Su campaña se ha centrado en la estabilidad y en mantener las instituciones tal como están.

Para muchos votantes, él representa el "camino seguro" frente a los cambios drásticos. Sin embargo, su gran reto será convencer a los seguidores de otros partidos de derecha moderada para que voten por él.

Quién es André Ventura, representante de la derecha en Portugal

André Ventura es el líder de Chega (que significa "Basta"), un partido de derecha radical que ha crecido rapidísimo en los últimos siete años. Ventura, quien antes era comentarista de deportes en televisión, es un político que usa un lenguaje muy fuerte contra la inmigración y el sistema actual.

Aunque ha logrado movilizar a mucha gente enojada con el gobierno, también tiene un nivel de rechazo muy alto: más del 60% de los portugueses dicen que nunca votarían por él. Su estrategia ahora es intentar unir a toda la derecha bajo su mando para sacar a los socialistas.

¿Cuándo se sabrá el ganador de las elecciones en Portugal?

La cita definitiva es el próximo 8 de febrero. Ese día, los portugueses volverán a las urnas para decidir quién será su nuevo jefe de Estado.