¿De un régimen absolutista a otro? Así surgió la Revolución Islámica de Irán

Actualmente, los habitantes de Irán están luchando contra el régimen islámico, el cual lleva casi 47 años al frente del país tras remover al Sha, quien era el líder de un esquema monárquico que comenzó en 1921. Así es como comenzó su revolución que terminó instaurando un gobierno con rígidas normas islámicas.

Antecedentes de la Revolución Iraní: del Sha a la crisis social

La Reforma Constitucional de 1905 a 1911 dejó tensiones sociales, así como una intervención de Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos. Tras ello, el Reino Unido ayudó a que Reza Pahlavi se estableciera como un Sha en 1921. No obstante, en 1941, Rusia y el Reino Unido forzaron que el monarca se exiliara y su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, tomó el trono.

Una lucha de poder entre él y el primer ministro Mohammad Mosaddegh, en coordinación con la CIA (Agencia Central de Inteligencia ) de Estados Unidos y el MI6, su contraparte británico, orquestaron un golpe de Estado contra el gobierno de Mosaddegh.

Cronología de 1978: las protestas que marcaron el fin de la monarquía

El 9 de enero de 1978, miles de personas protestaron en la ciudad de Qom, en el centro de estudios religiosos chiitas, contra el Shah Mohammad Reza Pahlavi . Las fuerzas de seguridad atacaron y mataron al menos a cinco manifestantes. Este evento desató una cadena de disturbios.

El 18 de febrero, protestas conmemoraron el cuadragésimo día tras las muertes en Qom; en Tabriz, varias personas murieron. El Shah intentó calmar las aguas el 7 de junio al reemplazar al jefe de la policía secreta. Sin embargo, la violencia escaló el 19 de agosto con un incendio en el Cinema Rex de Abadán que mató a cientos. Manifestantes y funcionarios se acusaron mutuamente, lo que avivó más enfrentamientos.

El Viernes Negro y el ascenso del Ayatola Jomeini

El 8 de septiembre, el gobierno impuso la ley marcial; en la Plaza Jaleh de Teherán, las fuerzas dispararon contra manifestantes y mataron al menos a 100 personas, un día conocido como "Viernes Negro". El 3 de octubre, Saddam Hussein deportó al influyente clérigo opositor el Ayatola Ruhollah Jomeini desde Najaf, Irak.

Así, Jomeini se instaló cerca de París, Francia. El 6 de noviembre, tras días de protestas, el Shah transmitió: "Escuché la voz de vuestra revolución". Del 10 al 11 de diciembre, millones de iraníes salieron a las calles durante una festividad religiosa y exigieron la salida del Shah. El 29 de diciembre, el Shah nombró primer ministro a Shapour Bakhtiar, antiguo líder opositor.

1979: el triunfo de la Revolución Islámica y el nuevo orden político

El 4 de enero de 1979, Bakhtiar asumió como primer ministro. El 12 de enero, Jomeini formó un Consejo Revolucionario para supervisar la salida del Shah y la transición. El 16 de enero de ese año, el Shah y su esposa, la emperatriz Farah Pahlavi, abandonaron Teherán rumbo a Asuán, Egipto; el 22 de enero llegaron a Marruecos.

El 1 de febrero, Jomeini regresó a Irán y millones lo recibieron en Teherán. El 11 de febrero, el Estado Mayor militar declaró la neutralidad de las fuerzas armadas y ordenó a las tropas regresar a sus cuarteles, lo que aseguró el éxito de la Revolución Islámica; Bakhtiar huyó de Teherán.

El 14 de febrero, atacaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, pero la multitud se retiró. El 16 de febrero, las autoridades revolucionarias ejecutaron a líderes pro-Shah, incluyendo cuatro generales en el tejado de una escuela donde residía Jomeini. El 5 de marzo, Irán reanudó exportaciones de petróleo.

El 30 de marzo, un referéndum aprobó la República Islámica con el 99% de los votos. El 3 de agosto, eligieron a la Asamblea de Expertos para redactar la constitución.

No obstante, un día después, Jomeini comenzó a excluir a aliados intelectuales con orientaciones de izquierda y nacionalistas, para relegarlos del poder en el nuevo régimen y así regresar a los valores conservadores.

Ello llevó a la instalación de “comités” para patrullar las calles y hacer cumplir las leyes islámicas sobre vestimenta y comportamiento, así como para reprimir a los enemigos de la revolución.

El exilio y la muerte del Sha: el cierre de un capítulo histórico

El 25 de enero de 1980, Abolhasan Bani-Sadr fue elegido primer presidente de la República Islámica. El 23 de marzo, el Shah dejó Panamá y regresó a Egipto, donde el presidente Anwar al-Sadat le otorgó asilo y tratamiento médico urgente. El 27 de julio de 1980, el Shah murió en El Cairo por linfoma, a los 60 años; Sadat le ofreció un funeral de Estado y lo enterraron en la Mezquita Al-Rifa'i.