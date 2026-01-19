Decretan 3 días de luto nacional tras tragedia ferroviaria en Córdoba en España; sube cifra de fallecidos

El Gobierno de España ha decretado tres días de luto nacional como respuesta oficial al accidente ferroviario registrado en Adamuz, Córdoba. A casi 24 horas del siniestro, las autoridades mantienen activo el Plan Territorial de Emergencias mientras continúan las labores médicas y técnicas en la zona.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) emitió una actualización sobre el estado de las víctimas y el avance en los trabajos de recuperación de la vía. La cifra de fallecidos confirmados ascendió a 40.

Cifra de heridos sube a 122 tras accidente

De acuerdo con el último reporte oficial, el número total de personas atendidas asciende a 122 (117 adultos y cinco menores). De este grupo, 81 personas ya han recibido el alta médica, tras registrarse tres nuevas salidas en las últimas horas.

Actualmente, 41 pacientes permanecen hospitalizados (37 adultos y cuatro niños). Se reportan seis personas en estado crítico (cinco adultos en el Hospital Universitario Reina Sofía y un menor en UCI pediátrica). 25 heridos continúan su recuperación distribuidos en diversos centros, incluyendo el Hospital Reina Sofía, Quirón Salud, Cruz Roja y San Juan de Dios.

Las autoridades reconocieron que es un suceso grave y pidieron cautela mientras se realizan las investigaciones, para dar con las causas del descarrilamiento.

"Es un tren que tiene menos de tres años desde que lo compramos, nuevo. Es decir, es tecnología de punta y ha completado todas sus inspecciones y mantenimientos programados. Es un accidente extraño", declaró Carlos Bertomeu, presidente de Iryo.

Operativo técnico en la zona del choque

En el lugar de los hechos, el Puesto de Mando Avanzado coordina las maniobras para el retiro de los trenes siniestrados. Según el informe técnico, se utilizará una grúa de gran tonelaje para retirar los dos últimos vagones del tren Iryo.

Simultáneamente, se realizan trabajos de apuntalamiento en el penúltimo vagón para asegurar su estabilidad y evitar un vuelco. Una vez asegurada esta sección, se permitirá el acceso de una segunda grúa para proceder con el retiro del tren Alvia. A estas labores se ha incorporado maquinaria y personal de la empresa Tragsa.

Las autoridades informaron el cierre del albergue temporal ubicado junto al zoológico de Córdoba. La atención a los familiares de las víctimas se ha centralizado en el Centro Cívico Poniente Sur, donde operan equipos de psicólogos y personal sanitario del 061.

