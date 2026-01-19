¿Qué causó el descarrilamiento en Córdoba, España? Esto se sabe

La tarde de este domingo, un grave descarrilamiento en la zona de Adamuz, Córdoba en España ha dejado un saldo provisional de 21 fallecidos y 25 heridos de gravedad.

La información disponible proviene de diversas comparecencias y comunicados de las autoridades de transporte y servicios de emergencia, quienes intentan reconstruir los hechos de un impacto que, en palabras del Gobierno, resulta difícil de explicar técnicamente en este momento.

Ministro de Transportes de España da declaraciones respecto al descarrilamiento

El ministro, Óscar Puente , compareció ante los medios para ofrecer los primeros datos sobre la infraestructura. Según sus declaraciones, el accidente es "tremendamente extraño" debido a la forma en la que se produjo.

Puente subrayó que la vía estaba "completamente renovada" tras una inversión de 700 millones de euros, con trabajos de sustitución de desvíos finalizados apenas en mayo. El ministro enfatizó que, según los expertos consultados por su gabinete, no había razones aparentes para un fallo en ese punto específico.

Así sucedió el accidente en Córdoba, España

En su intervención, el ministro Puente también proporcionó detalles sobre las máquinas involucradas. Afirmó que el tren de la compañía Iryo es una unidad "relativamente nueva", con aproximadamente cuatro años de antigüedad.

Sobre la mecánica del choque, Puente explicó a través de su cuenta en la red social X que las últimas unidades del Iryo (Málaga-Madrid) descarrilaron e invadieron la vía contraria. Por esa vía circulaba un tren Alvia de Renfe (Madrid-Huelva), cuyo impacto provocó que sus dos primeras unidades salieran despedidas.

Testimonios de los equipos de rescate en Córdoba, España

Francisco Carmona, jefe de los bomberos de Córdoba, ofreció una descripción técnica de la situación en el lugar del siniestro a la televisión pública (TVE). Carmona explicó que las labores son "complicadas y duras" debido a que los vagones están "retorcidos" con pasajeros en su interior.

Según el jefe de bomberos, el personal ha tenido que retirar cuerpos de personas fallecidas para poder acceder a los sobrevivientes que se encuentran atrapados entre los restos de los asientos y la estructura de los vagones.

Empresas dueñas de los trenes se manifiestan ante el descarrilamiento

La operadora privada Iryo confirmó a una agencia internacional que en su tren viajaban 317 pasajeros. Salvador Jiménez, periodista que se encontraba a bordo, relató que los dos últimos vagones fueron los que descarrilaron, quedando el último volcado.

Por otro lado, Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) informó que la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece totalmente cortada y que se han movilizado todas las unidades del servicio andaluz de emergencias, incluyendo ambulancias y policía.

Investigan causas específicas del descarrilamiento en España

Respecto a quién determinará qué sucedió realmente, el ministro Óscar Puente aclaró que él no puede confirmar las causas exactas del descarrilamiento en este momento. Delegó esa responsabilidad a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que es el órgano independiente encargado de realizar el peritaje técnico.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han manifestado estar en contacto con las autoridades andaluzas para coordinar el apoyo a los familiares y las víctimas.