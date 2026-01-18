Pareja con más de 40 años de matrimonio muere en trágico choque en Colombia

La inseguridad en Bogotá, Colombia, alcanzó un nuevo pico de tragedia cuando Clara León y su esposo Santiago, una pareja ajena a la violencia, perdieron la vida en un choque automovilístico causado por una persecución impulsiva tras un robo.

No se trató de un ajuste de cuentas ni enfrentamiento, sino de decisiones sin control en una ciudad donde la delincuencia desborda las calles. Doris León, hermana de Clara, relata con dolor cómo sucedió esta historia.

El perfil de las víctimas: una vida dedicada al servicio social

Clara León dedicó su vida a ayudar a los más vulnerables, al ayudar a niños de la calle y a sus mamás. Mientras que Santiago, ingeniero de profesión, cargaba ladrillos en su automóvil, ya que trabajaba con varias ladrilleras. Desde hace un año, estaba jubilado. Ambos llevaban más de 40 años casados.

Ese día, Clara y Santiago salieron confiados para una radiografía. Clara se había fracturado el hombro cuatro meses antes en un accidente, la operaron y seguía en fisioterapia.

No obstante, ese 15 de enero de 2026, ambos chocaron contra una motocicleta y otro vehículo, siniestro que les quitó la vida. Santiago conducía el auto. Clara pudo ser llevada a un hospital, pero murió debido a las lesiones. La tragedia no nació del robo, sino de la persecución posterior.

¿Cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida de Clara y Santiago?

La pareja de adultos mayores sufrió a manos de un accidente causado por dos ladrones. Los sujetos habían robado a una familia en un restaurante. Una de las víctimas, un hombre de 34 años, perseguía a los ladrones a bordo de una camioneta. En una intersección, embistió a la moto, la cual chocó contra el auto donde iban Clara y Santiago, quienes también chocaron con la camioneta.

“Desafortunadamente aquí una persona quiso tomarse la ley por las manos y mire lo que provocó... mató a mi hermana y a mi cuñado en un momento de ira, no sé ni qué le habrán robado. Aquí la gente empieza a insultar, a decir una cantidad de cosas”, señaló Doris.

El conductor de la camioneta declaró a la policía que los ladrones le quitaron una cadena, dos anillos, un reloj y un teléfono celular. Uno de los ladrones murió minutos después del accidente , en tanto que el segundo fue trasladado a un hospital y posteriormente detenido.

