Brigadas capitalinas buscan indigentes para invitarlos a albergues

El frío arrecia y la brigada que comanda Alejandro de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, (SIBISO), peina las calles buscando personas que vivan en situación de calle para invitarlos a los albergues instalados en la Ciudad de México (CDMX)y resguardarse del frío.

“Nosotros venimos a ofrecerle los servicios de albergue, un lugar con cama, un lugar para bañarse, los alimentos 3 alimentos del día y los servicios que podrían apoyarlo a conseguir un trabajo, a sacar algún documento a talleres, a algo por el estilo me presento mi nombre es Alejandro”, así comienza el diálogo de Alejandro con cualquier indigente o persona que vive en la calle. Lo repite una y otra vez, cual guión de cine, pero está acostumbrado a que solo unos 8 de cada 10 aceptan la invitación.

En su camioneta, el equipo de Alejandro cubre 38 rutas por las 16 alcaldías de la CDMX, todo el año, interviniendo a personas en situación de calle.

Alejandro Pérez un ejemplo de rehabilitación

Alejandro lleva poco más de 2 años viviendo en el albergue San Miguel de Iztacalco. Después de vivir en la calle un breve periodo de tiempo, hoy su rutina diaria ha cambiado.

Incluye una cama caliente, las tres comidas del día ejercicio y atención médica.

Ya está terminó la preparatoria y recibe capacitación laboral para emprender su vida fuera de este lugar.

“Yo no traía un papel acá, empiezan a tramitar mi acta de nacimiento, me sacan mi Curp, mi credencial de elector porque yo no tenía una dirección, me sacan mi credencial de elector, me sacan mi acta de nacimiento también y me invitan participar de las actividades de San Miguel”, dice con una sonrisa en la cara Alejandro.

¿Cuántos albergues se instalaron en la CDMX?

Actualmente hay 11 centros de asistencia e integración social dependientes de la SIBISO en la CDMX con capacidad para 2 mil 500 personas.

Y como cada año, debido a las bajas temperaturas, se intensifica su labor, como lo explica Berenice Leyva subdirectora del albergue San Miguel.

“Para detectar esas necesidades y esas oportunidades que tengan cada uno de ellos para lograr los objetivos y justamente el acompañamiento que se les da es en eso. Que sepan que no están solos y que aquí estamos que aquí estamos con ellos “, enfatiza la funcionaria.

Además de los albergados esta temporada de invierno, las brigadas como las de Alejandro, el brigadista, repartirán 200 mil cobijas y cenas calientes en las calles, además de kits de ropa invernal, para hacer más llevadera esta temporada de bajas temperaturas.

Si usted eso sabe de alguien en situación de calle llamé al teléfono de Locatel 5556 58 11 11 cuál 03 11 para ser atendido en un albergue o recibir ayuda.