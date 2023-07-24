Asesinado a tiros el alcalde Agustín Intriago de la ciudad de Manta, en Ecuador

En Ecuador fue asesinado Agustín Intriago alcalde de la ciudad de Manta cuando realizaba un recorrido por unas obras de esa ciudad costera.

El ministro del interior de Ecuador Juan Zapata confirmó el deceso del mandatario "nuestra total solidaridad con la familia y amigos del alcalde de manta Agustín Intriago ante su sensible fallecimiento por un ataque armado".

Palabras de Ana Intriago, hermana del alcalde asesinado

Por su parte Ana Intriago hermana del mandatario informó "mi hermano ha muerto oren por el descanso de su alma este crimen no puede quedar impune por favor, no los dejemos ganar a estos malvados".

"La oscuridad la maldad ha ganado esta vez no dejemos que sigan ganando no a la impunidad castigo a los malvados".

El alcalde de Manta tenía protección de las autoridades

La policía confirmó que el alcalde asesinado tenía protección de las autoridades pues la había solicitado tras recibir amenazas.

Los policías actuaron durante el incidente y persiguieron el vehículo en que se movilizaban los presuntos protagonistas del ataque.

También murió una joven deportista

La joven deportista, Ariana Chancay, que estaba a su lado, fue alcanzada por las balas y murió en el sitio, mientras que el alcalde de Manta fue trasladado hasta el hospital Rafael Rodríguez Zambrano.

Se informó que la futbolista, quien formaba parte del equipo Las Dragonas y estaba uniformada, se había acercado al alcalde para pedirle apoyo para su deporte.

Un venezolano detenido

Según la policía el vehículo en que oían los presuntos delincuentes una camioneta reportada como robada sufrió un accidente durante la persecución y se detuvo al conductor que era de nacionalidad venezolana sin antecedentes penales, mientras que otro sujeto huyó por una loma.

El presidente de Ecuador Guillermo Lasso ordenó hacer lo necesario para que "los responsables sean ubicados y respondan ante la justicia".

La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos desde hace varios meses ante el aumento de los hechos violentos muchos de las cuales las autoridades relacionan con bandas criminales vinculadas al narcotráfico.

Quién era Agustín Intriago

Agustín Intriago tenía 38 años y nació en Manta, uno de los puertos más importantes de Ecuador.

Era abogado, tenía una maestría en Comercio y finanzas y soñó con ser el alcalde de su ciudad natal.

Fue elegido por primera vez en 2019 y tras el fin de su periodo, en febrero de este año, logró la reelección con más del 60% de los votos, frente a un 32% de su contrincante. Ejercía como alcalde desde mayo.

No han sido pocas las manifestaciones de solidaridad para su familia, así como los pedidos de justicia en medio de la escalada de violencia que enfrenta el país.