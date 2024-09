Alcalde de Bolivia rompe en llanto ante la destrucción causada por el fuego en su municipio

El alcalde de San Rafael, Jorge Vargas Roca, rompió en llanto al informar que 500 mil hectáreas han sido devastadas por el fuego en su municipio y lamentó la falta de apoyo gubernamental en la lucha contra los incendios, pues hasta ahora no han sido contactados para realizar acciones conjuntas contra los devastadores incendios en la región.

En la ceremonia por los 214 años de la gesta libertaria en Santa Cruz, Vargas, intervino para que un grupo de manifestantes indígenas pudiera ingresar en la plaza este martes 24 de septiembre, donde exigieron el cese inmediato de los incendios. Mientras el alcalde lloraba de la impotencia, los manifestantes clamaban: “¿quién defiende a Santa Cruz? ¡Los chiquitanos!”

No hay apoyo del gobierno contra los incendios

Actualmente, hay dos zonas activas en donde el fuego está consumiendo todo a su paso, una de ellas es el Área Protegida Municipal San Rafael, un corredor biológico que conecta el Bosque Seco Chiquitano con el Patanal, donde animales han tenido que buscar refugio. La otra zona es la ciudad de Santa Cruz, en la Chiquitania, un área con espacios naturales y de uso agrícola que se ubica entre el Chaco y la Amazonía.

Los esfuerzos de apenas 50 hombres, entre bomberos municipales y miembros de los "Ángeles de Fuego” no han sido suficientes para controlar el fuego que ha arrasado con más de 500 mil hectáreas. “No tenemos ayuda de nadie y no querían dejar que nuestros indígenas ingresen a la plaza. Me dolió mucho esta situación”, dijo el alcalde a un medio local.

El propio alcalde, Jorge Vargas Roca, se ha puesto el traje de bombero para combatir los devastadores incendios, pues la magnitud de la tragedia ha rebasado por completo la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia locales. Por lo mismo, Vargas afirmó que con esto se demuestra que el gobierno no tiene la capacidad para enfrentar estos incendios.

Solicitan ayuda internacional

De acuerdo con las autoridades del departamento de Santa Cruz, hasta el día de hoy 39 incendios forestales se encuentran activos en 15 municipios, lo que ha representado una perdida de más de 3 millones de hectáreas.

Ante esta situación, la solicitud de ayuda del alcalde para combatir el fuego ha cruzado los mares. “Estamos buscando la forma de recibir ayuda desde España con bomberos especializados para capacitar a nuestros bomberos”, explicó Jorge Vargas Roca.