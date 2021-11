Niño muere al caer en alcantarilla de CFE en Veracruz

Un niño de 13 años murió al caer dentro de una alcantarilla de cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no tenía tapa, en el puerto de Veracruz.

Fueron los vecinos quienes sacaron al niño de la alcantarilla quien, posteriormente, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes ya nada pudieron hacer para reanimar al menor.

Los mismos vecinos denunciaron que el robo de las tapas es constante en la capital veracruzana y que incluso tanto personas como mascotas ya han caído en estas coladeras o registros de energía eléctrica.

“Tenemos mucha impotencia, nos sentimos mal, nos alteramos por la impotencia, vamos caminando de día, de noche a la hora que sea, tenemos que andar viendo y cuidando a los niños que pasara eso”, expuso doña María, vecina del lugar.

Y recordó que “un perrito también se fue a una alcantarilla y también se electrocutó, hubo un comentario que fue un animal, que podría ser una persona y ya pasó".

En este caso, denunciaron que la tapa del registro había sido robada y el menor, identificado como Brian Emanuel, cayó accidentalmente en el fondo y recibió una descarga eléctrica

El accidente ocurrió en la Unidad Habitacional Infonavit Chivería de la ciudad de Veracruz, donde hay una gran indignación ciudadana por la muerte del niño.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la esquina de las calles José Vasconcelos y Gabriela Mistral, donde el niño fue encontrado al fondo de la alcantarilla, entre los cables y agua.

Pascual Morales relató: “Estaban en la tienda gritando, pensé que la habían robado, pero ellas corrieron para acá, agarraban su cabeza y gritaban hay alguien adentro de la alcantarilla, ya empezaron todos a gritar, a unirse, la ambulancia, dos personas me dijeron es tu hijo y dije no, no es él, cuando lo sacaron que fue con un palo y un trapo, lo vi y dije es el vecinito”, relató Magali Cruz, vecina de la colonia.

Pascual Morales agregó que “cuando cayó (el menor) se escuchó el sonido que fue que se electrocutó, hasta entonces nos dimos cuenta, estuvimos ahí cuando lo auxiliaron, tratando y le dieron los primeros auxilios, estaba la Cruz Roja también”.

Paramédicos llegaron al lugar e intentaron reanimar a la víctima durante 20 minutos, incluso fue trasladado a un hospital, sin embargo el niño había fallecido por descarga eléctrica.

Vecinos sellan con cemento alcantarillas

Ante el constante robo de las tapas de las alcantarillas en Veracruz, los vecinos de la colonia Chiveria han tomado sus propias medidas, pues a pesar de los reportes que realizan para que se atienda este problema, no han tenido respuesta.

Para evitar que se roben las tapas de las alcantarillas y accidentes como el de Brian Emmanuel, los vecinos de Chiveria han optado por sellarlas con cemento y así evitar que desgracias como la de niño se repitan.

Los restos del niño son velados esta tarde en una funeraria de la capital de Veracruz y la familia ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del estado contra quien resulte responsable por esta negligencia.

Con información de Abigail Montoya, Fuerza Informativa Azteca (FIA).