Edomex: ¿Por qué Alejandra del Moral aparece más veces que Delfina Gómez en las boletas electorales de las elecciones 2023?

En el marco de las elecciones 2023, estos días el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio a conocer como serían las boletas electorales para las próximas elecciones del 4 de junio en Edomex. Y es que hoy, 16 de mayo, la Secretaría Ejecutiva del IEEM comenzó a partir de las 9:00 horas la entrega a las juntas distritales de las boletas que se usarán para elegir a la próxima gobernadora; sin embargo, se ha generado controversia alrededor del tema, pues el nombre de una de las candidatas por el Edomex aparece un mayor número de veces en la papeleta que el de la otra.

El nombre de la candidata, Alejandra del Moral, de la coalición integrada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, aparece cuatro ocasiones en la boleta; mientras que el de Delfina Gómez, de la alianza Morena, PT y PVEM solo una vez: aquí te explicamos por qué.

Entrega de Documentación y Material Electoral 📦📦📄📄 del 🗳 @IEEM_MX

Corte final



Las Juntas Distritales que recibieron boletas y documentación iniciaron con foliado



En cuanto al Material Electoral, todas las rutas llegaron a su destino y únicamente 3 continúan descargando. pic.twitter.com/k8F8hjJhCg — Secretaría Ejecutiva IEEM (@Sejecutiva1) May 16, 2023

¿Qué son las boletas electorales?

Para la emisión del voto, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, el Instituto Electoral Nacional (INE) diseña y produce las boletas que se van a utilizar en las elecciones de México. Las boletas posibilitan que la ciudadanía vote y que su voto cuente para elegir el cargo que se disputa en las elecciones sin que sea alterado, modificado o sustituido.

El orden en el que aparecen los emblemas de cada partido político en la boleta electoral es conforme al orden de su fecha de registro como partido político. Si el registro fue otorgado en la misma fecha, los emblemas aparecerán en el orden descendente de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido en la última elección.

|INE

¿Por qué la candidata Alejandra del Moral aparece más veces en la boleta que Delfina Gómez?

Las hojas distribuidas por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) incluyen cinco casillas alusivas a partidos políticos y una más en la que las personas podrán registrar su apoyo a candidatos no registrados.

Del total de espacios, cuatro están designados a Alejandra del Moral, quien participará como representante de la coalición Va por el Estado de México. La casilla restante es la que incluye el nombre de Delfina Gómez, candidata de Juntos Hacemos Historia. De igual forma, hay un sexto recuadro con la leyenda “si desea votar por alguna candidata/o no registrada/o, escriba en este recuadro el nombre completo”.

La disparidad en el número de celdas que ocupa el nombre de cada candidata despertó varias alertas, sin embargo, el IEEM fue el encargado de aclarar que lo sucedido se debe a que Alejandra del Moral fue registrada como abanderada de coalición partida por partido, mientras que Delfina Gómez fue inscrita en este proceso como candidata común de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo a la Ley Electoral, eta disparidad esta determinada por la forma en que se compite, en el caso de coalición electoral, como es la unión del PAN-PRI-PRD-Nueva Alianza, cada partido tendrá su propio espacio en la boleta electoral, por eso su candidata Alejandra del Moral aparece en cuatro ocasiones.

Mientras que en los casos de candidatura usual, como es la unión de Morena-PT-PVEM, todos los partidos políticos aparecen en un solo espacio y juntos, por eso su candidata Delfina Gómez aparece solo una vez.