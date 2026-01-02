¿Demasiado invierno? Cinco alcaldías de la CDMX en alerta por frío este 3 de enero
El frío se intensifica en la CDMX. Autoridades activaron Alerta Amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este sábado en varias alcaldías.
La CDMX activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de frío para la madrugada y la mañana de este sábado 3 de enero, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX) .
De acuerdo con la dependencia, se prevé que el termómetro marque de 4 a 6 grados en cinco alcaldías, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día.
La alerta estará vigente entre las 02:00 y las 08:00 horas, periodo en el que el descenso térmico podría representar riesgos para la salud, principalmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Alcaldías en Alerta Amarilla por bajas temperaturas
Las autoridades de la Ciudad de México detallaron que las zonas con mayor riesgo por frío son las siguientes alcaldías del poniente y sur de la capital:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 03/01/2026 en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 2, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/hl3NY0uAYf
En estos puntos de la CDMX las condiciones geográficas favorecen descensos más pronunciados de temperatura durante la madrugada.
Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas para reducir riesgos durante el episodio de frío.
Recomendaciones ante el frío en CDMX
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Abrigarse adecuadamente
- Cubrir nariz y boca
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Resguardar a mascotas para que no permanezcan a la intemperie.
En esta temporada de #frío atiende las recomendaciones que Ollin, el Chapulín de la Prevención, tiene para ti.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 2, 2026
▶️ Cubre nariz y boca
▶️ Usa ropa abrigadora
▶️ Evita cambios bruscos de temperatura
▶️ Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PqiJpIxG56
Asimismo, se sugiere ingerir líquidos y alimentos ricos en vitaminas A y C, y ante cualquier emergencia comunicarse a los números de atención de la capital:
- 911
- 55-5683-2222
Llamado a la prevención debido a la alerta por frío en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recordó que la prevención es clave durante la temporada invernal y reiteró que la Alerta Amarilla busca reducir afectaciones a la población ante condiciones meteorológicas adversas.
El llamado es a extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales mientras persistan las bajas temperaturas en la Ciudad de México.
Viernes con cielo despejado y sin lluvia en CDMX
Para este viernes, se prevé cielo despejado, ambiente cálido y sin lluvia en la CDMX.
La SGIRPC-CDMX detalló que por la tarde se espera un ascenso en la temperatura, con condiciones cálidas y sin precipitaciones, por lo que se recomienda mantenerse informado ante posibles cambios.
Este viernes predominará cielo despejado, se espera ambiente cálido y sin #lluvia. La madrugada de mañana nuevamente se prevé muy #fría; después de mediodía, ambiente cálido y sin lluvia.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 2, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/JN2iPNTuts