¿Demasiado invierno? Cinco alcaldías de la CDMX en alerta por frío este 3 de enero

La CDMX activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de frío para la madrugada y la mañana de este sábado 3 de enero, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX) .

De acuerdo con la dependencia, se prevé que el termómetro marque de 4 a 6 grados en cinco alcaldías, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día.

La alerta estará vigente entre las 02:00 y las 08:00 horas, periodo en el que el descenso térmico podría representar riesgos para la salud, principalmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Alcaldías en Alerta Amarilla por bajas temperaturas

Las autoridades de la Ciudad de México detallaron que las zonas con mayor riesgo por frío son las siguientes alcaldías del poniente y sur de la capital:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

En estos puntos de la CDMX las condiciones geográficas favorecen descensos más pronunciados de temperatura durante la madrugada.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas para reducir riesgos durante el episodio de frío.

Recomendaciones ante el frío en CDMX

Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Abrigarse adecuadamente

Cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Resguardar a mascotas para que no permanezcan a la intemperie.

En esta temporada de #frío atiende las recomendaciones que Ollin, el Chapulín de la Prevención, tiene para ti.

▶️ Cubre nariz y boca

▶️ Usa ropa abrigadora

▶️ Evita cambios bruscos de temperatura

▶️ Cubre nariz y boca

▶️ Usa ropa abrigadora

▶️ Evita cambios bruscos de temperatura

▶️ Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C

Asimismo, se sugiere ingerir líquidos y alimentos ricos en vitaminas A y C, y ante cualquier emergencia comunicarse a los números de atención de la capital:



911

55-5683-2222

Llamado a la prevención debido a la alerta por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recordó que la prevención es clave durante la temporada invernal y reiteró que la Alerta Amarilla busca reducir afectaciones a la población ante condiciones meteorológicas adversas.

El llamado es a extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales mientras persistan las bajas temperaturas en la Ciudad de México.

Viernes con cielo despejado y sin lluvia en CDMX

Para este viernes, se prevé cielo despejado, ambiente cálido y sin lluvia en la CDMX.

La SGIRPC-CDMX detalló que por la tarde se espera un ascenso en la temperatura, con condiciones cálidas y sin precipitaciones, por lo que se recomienda mantenerse informado ante posibles cambios.