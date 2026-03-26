Vacuna contra VPH: ¿hasta que edad es efectiva y cuánto cuesta en 2026?

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se ha consolidado como una de las principales herramientas de prevención contra diversos tipos de cáncer y enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, aún existen dudas sobre hasta qué edad es efectiva y cuál es su costo en 2026.

¿Hasta que edad es efectiva la vacuna del VPH?

La vacuna contra el VPH es más efectiva cuando se aplica antes del inicio de la vida sexual, por lo que se recomienda principalmente aplicarse en niñas y niños de entre 9 y 14 años.

Sin embargo, también puede aplicarse en adolescentes y adultos jóvenes, generalmente hasta los 26 años, con buenos niveles de protección. En algunos casos, personas mayores de 27 años pueden recibirla, aunque su eficacia p uede ser menor si ya han estado expuestas al virus.

Aun así, especialistas señalan que puede ofrecer beneficios, ya que protege contra varias cepas del VPH a las que la persona no haya estado expuesta.

¿Qué precio tiene la vacuna contra el virus del papiloma humano?

En clínicas privadas, la vacuna contra el VPH, específicamente Gardasil 9, tiene un costo aproximado de $4,500 pesos por dosis en 2026. El precio total depende del esquema de vacunación:



Mayores de 16 años o con vida sexual activa: requieren 3 dosis (0, 2 y 6 meses) , por lo que el costo total ronda los $13,500 pesos .

requieren , por lo que el costo total ronda los . Niñas y niños de 9 a 12 años: el esquema es de 2 dosis (0 y 6 meses), con un costo total aproximado de $9,000 pesos.

Esta vacuna protege contra 9 serotipos del VPH, por lo que actualmente es considerada una de las opciones más completas disponibles para la prevención.

Científicas de la #UNAM desarrollan prueba rápida para la detección del #VPH



La prueba se realiza a través de un biosensor portátil que detecta el #virus en tan solo 30 minutos, a partir de una autotoma.



El Virus del Papiloma Humano es el causante del #cáncer cervicouterino, el… pic.twitter.com/jUd2KvdqbA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 12, 2026

En México el sector público sí aplica la vacuna contra el VPH de forma gratuita, pero no es para toda la población. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la vacunación gratuita está dirigida principalmente a:



Niñas (y en algunos casos niños) de entre 9 y 11 o 12 años , antes del inicio de la vida sexual

, antes del inicio de la vida sexual Grupos prioritarios definidos en campañas nacionales (por ejemplo, rezagos de vacunación)

¿Cuántos serotipos del VPH existen?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) comprende más de 200 serotipos identificados, de los cuales alrededor de 40 afectan la zona genital.

Entre estos, aproximadamente 14 son considerados de alto riesgo por su relación con distintos tipos de cáncer, mientras que el resto se clasifica como de bajo riesgo y suele causar verrugas en la piel o genitales.

Aunque no existe un tratamiento que elimine el virus del papiloma humano (VPH), sí podemos prevenirlo o controlarlo. El uso de condón, la vacunación y el monitoreo constante son estrategias fundamentales para evitar riesgos mayores.

Infografía de @DGDCUNAM 👇. pic.twitter.com/pmLzheUfoQ — UNAM (@UNAM_MX) January 23, 2026

El Virus del Papiloma Humano (VPH) está relacionado con varios tipos de cáncer, principalmente aquellos que afectan mucosas y zonas genitales.