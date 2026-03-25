¿Cuál es la oración para colocar la palma bendita del Domingo de Ramos?

La comunidad cristiana se prepara para conmemorar el periodo más significativo de su calendario litúrgico con la llegada del Domingo de Ramos.

Esta festividad no solo marca la apertura de la Semana Santa, sino que evoca de manera solemne el ingreso triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, evento que ocurrió apenas unos días antes de los sucesos de su Pasión.

La oración para consagrar el espacio familiar y colocar la palma bendita

Para quienes desean colocar este símbolo en sus casas, existe una oración específica que busca invocar la paz y la armonía dentro del núcleo familiar.

"Bendice Señor nuestro hogar. Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él. Por tu intercesión danos paz, amor y respeto, para que respetándonos y amándonos los sepamos honrar en nuestra vida familiar, Sé Tú, el Rey en nuestro hogar. Amén".

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En la actualidad, la tradición del Domingo de Ramos se mantiene viva a través del uso de las palmas, las cuales son llevadas a los templos para ser bendecidas y posteriormente colocadas en las viviendas de los fieles.

Iztapalapa se prepara: La Pasión de Cristo celebra su primer año como Patrimonio de la Humanidad.



La fe y la tradición se alistan para tomar las calles de la alcaldía Iztapalapa en la edición 183 de la representación de Semana Santa.



Este año tiene una relevancia histórica,… pic.twitter.com/aOYhQOeSqt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 12, 2026

Este acto simboliza el deseo de que la protección divina y el ejemplo de vida de Jesucristo permanezcan presentes en la cotidianidad de las familias, transformando un objeto vegetal en un recordatorio constante de su compromiso espiritual.

