El cielo se iluminará: Todo lo que debes saber para no perderte el Cometa C/2026 A1 MAPS

El nuevo cometa C/2026 A1 (MAPS), conocido como uno de los rozadores solares por su acercamiento a la Tierra, es uno de los eventos astronómicos más esperados para los amantes del cielo.

A pesar de que su brillo ya empieza a ser visible con ayuda del telescopio, será en los próximos días que se acerque al Sol, de tal manera que al anochecer el cometa brille tanto como el planeta Venus.

¿Qué es el cometa C/2026 MAPS?

El cometa C/2026 A1 fue descubierto el 13 de enero de 2026 por el programa independiente MAPS, desde el Observatorio AMACS1 en el desierto de Atacama, Chile.

Este hallazgo llamó la atención porque el fenómeno se detectó a más de 2 unidades astronómicas del Sol, lo que es bastante lejano, especialmente para estos cometas rasantes que suelen aparecer solo cuando ya están muy cerca del Sol.

El C/2026 A1 (MAPS) pertenece al grupo Kreutz, que es una familia formada por fragmentos de un gran cometa que se desintegró hace siglos. Un selecto grupo que incluye a algunos de los más brillantes jamás observados, como el Ikeya–Seki y Lovejoy.

BREAKING🚨: A newly discovered comet from the distant Oort Cloud is entering the inner solar system — and its trajectory is raising eyebrows.



Comet Wierzchoś (C/2024 E1) is traveling along a path that leads into the same region of space currently being traversed by Comet… pic.twitter.com/CC5vE6K9sx — All day Astronomy (@forallcurious) February 6, 2026

¿Cuándo se podrá observar el cometa MAPS?

¡Anota la fecha! A medida que el astro se acerca al Sol, su brillo aumentará de manera progresiva. Conforme se caliente más, el fenómeno podrá ser visible a simple vista en los primeros días de abril.

Se prevé que alcance el perihelio alrededor del 4 o 5 de abril de 2026. En ese momento, podría acercarse a solo unos 170 mil km de la superficie solar, una distancia muy pequeña comparada con la que hay entre la Tierra y el Sol. A continuación, te decimos las fechas clave:



Sábado 4 de abril: Llegará al punto más cercano al Sol. Aquí se definirá si intensifica su brillo a simple vista o si se desintegra por el calor.

Llegará al punto más cercano al Sol. Aquí se definirá si intensifica su brillo a simple vista o si se desintegra por el calor. Lunes 6–15 de abril: Si el cometa sobrevive al perihelio, podría reaparecer en el cielo, siendo totalmente visible al ojo humano, incluso podría verse de día cerca del Sol.

¿El cometa C/2026 se verá en México?

En caso de que no se desintegre, el astro podrá verse desde México, pero siempre y cuando existan las condiciones favorables, como un cielo despejado.

Expertos aseguran que la trayectoria se verá mejor desde el Hemisferio Sur durante el crepúsculo matutino. No obstante, México está ubicado en el hemisferio norte, por lo que la visibilidad puede ser complicada.