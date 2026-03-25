Primer Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo y a qué hora sonará la alerta sísmica en tu celular?

¡Sin asustarse! En los próximos días, como parte de las actividades rumbo al Primer Simulacro Nacional 2026, los usuarios de telefonía recibirán un mensaje acompañado del característico sonido de alerta sísmica que nos pone los pelos de punta.

La jornada forma parte de la estrategia de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el fin de preparar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia, como un terremoto.

¿Cuándo se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026?

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, momento en el que se activará la alerta en todo el país.

El ejercici tiene como propósito revisar protocolos de actuación y fomentar la cultura de Protección Civil. Para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), este será el segundo simulacro del año, ya que el primero ocurrió en febrero.

A nivel nacional, marca el inicio de las actividades conmemorativas por el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Que el mensaje no te tome por sorpresa. 👀 El próximo 6 de mayo a las 11:00 h, recibirás un alertamiento en tu celular 📲 como parte del #PrimerSimulacroNacional2026. ¡No te alarmes: es un simulacro!



🔗 https://t.co/uMkEyKDnlc pic.twitter.com/bkHXjD1p5p — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 25, 2026

Fechas de los simulacros anunciados para 2026

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que este año se contemplan dos simulacros nacionales y otro regional:



18 de febrero: Simulacro regional para CDMX y Edomex.

Simulacro regional para CDMX y Edomex. 6 de mayo: Primer Simulacro Nacional 2026.

Primer Simulacro Nacional 2026. 19 de septiembre: Segundo Simulacro Nacional, que por primera vez caerá en sábado.

¿Qué mensaje llegará a tu celular durante el simulacro?

Durante las jornadas de prevención se enviará una notificación que permitirá comprobar la eficacia del Sistema Nacional de Alertas. El texto que aparecerá será:

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México.”

Si bien a muchos no les agrada el sonido de la alerta sísmica, hay que recordar que su uso busca no repetir tragedias como la del sismo de 1985, y que 32 años volvió a repetirse con un epicentro al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla.

Cómo activar las alertas sísmicas en Android y iPhone

Para recibir correctamente la notificación, es necesario verificar que las alertas estén habilitadas.

Android



Ir a Ajustes. Seleccionar Notificaciones. Entrar a Ajustes avanzados. Localizar Alertas de Emergencia Inalámbricas. Activar Alertas en vivo.

iPhone (iOS)



Abrir Configuración. Entrar a Notificaciones. Buscar la sección Alertas gubernamentales. Activar las opciones necesarias

La CNPC recuerda que México es un país sísmico y que los fenómenos naturales no se pueden predecir, por lo que la preparación sigue siendo la herramienta más efectiva ante los movimientos telúricos.