Entre lluvias, ‘diablos de polvo’ y calor de ¡hasta 45 grados!: así estará el clima en México este 26 de marzo

Este jueves 26 de marzo México tendrá un clima bastante interesante: mientras en unas entidades se esperan lluvias y chubascos, en otras el calor llegará hasta los 45 grados, y en el norte del país el viento podría levantar tolvaneras o también conocidas como 'diablos de polvo' (remolinos de polvo o arena en forma de columna vertical).

Durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, al Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias fuertes que podrían causar encharcamientos, inundaciones y aumento en ríos y arroyos.

Al mismo tiempo, el norte y noroeste seguirán bajo otra cara del pronóstico: ambiente caluroso a muy caluroso, cielo despejado en varias zonas y vientos que, por momentos, podrían complicar la visibilidad en carretera.

Lluvias, calor y viento: el triple contraste que marcará el clima en México este 26 de marzo

Se prevén lluvias y chubascos con descargas eléctricas en regiones del occidente, centro, sur y sureste del país, debido a canales de baja presión, una vaguada en altura (fenómeno meteorológico que pueden traer precipitaciones) sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Las lluvias más intensas se esperan en Chiapas y Tabasco, donde habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes. Además, se pronosticaron intervalos de chubascos en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

A ello se suman lluvias aisladas en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Morelos, Estado de México y Tlaxcala. Aunque en algunos casos parezcan menores, estas precipitaciones pueden complicar el tránsito, sobre todo en zonas urbanas o serranas.

Se prevén para el jueves #Lluvias fuertes en #Chiapas y #Tabasco, el viernes en #Veracruz, #Oaxaca, Chiapas, Tabasco y #QuintanaRoo, y el sábado muy fuertes en el norte de Chiapas, sur de Veracruz y norte de Oaxaca. Detalles en https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/KFdHRArqF6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 25, 2026

Los estados donde el calor subirá hasta 45 grados

Mientras el sur y sureste se preparan para las lluvias, otras entidades enfrentarán temperaturas muy elevadas. El SMN prevé máximas de 40 a 45 grados en el noreste de Baja California, Sonora y el noroeste de Guerrero.

También se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Además, habrá máximas de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Es decir, el calor no descansará en buena parte del país.

Tolvaneras y rachas: dónde pegará más el viento este jueves

Otro de los riesgos del pronóstico está en el viento. La persistencia de una línea seca sobre el norte del país favorecerá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, se prevé viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, así como viento proveniente del sur con esa misma intensidad en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el istmo y golfo de Tehuantepec, el pronóstico apunta a viento de componente norte con rachas, lo que mantiene a esa zona entre las de mayor atención para este jueves.

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Oaxaca y Chiapas seguirán bajo vigilancia por viento y oleaje

El sur del país no solo tendrá lluvias. En el istmo y golfo de Tehuantepec, que comprende zonas de Oaxaca y Chiapas, también se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura, impulsado por las intensas rachas.

Esa combinación de lluvia, rachas intensas y oleaje puede convertirse en un factor de riesgo adicional, sobre todo para comunidades costeras, embarcaciones menores y zonas vulnerables a deslaves o escurrimientos.

Por eso, Oaxaca seguirá en el radar, ya que desde esta noche se mantenían lluvias puntuales fuertes en el estado, mientras que para el jueves continuarán los chubascos en diversas zonas.

El amanecer será frío en estas entidades

Aunque por la tarde el calor dominará en muchos estados, la madrugada del jueves traerá un arranque frío en zonas montañosas. El SMN prevé temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

También habrá mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Michoacán.

Es decir, el mismo día que dejará calor extremo en varias entidades también arrancará con frío e incluso heladas en regiones altas del centro y norte del país.

Así estará el clima en CDMX y el Edomex

Para el Valle de México, el pronóstico indica una mañana con cielo despejado, presencia de bruma y ambiente fresco. Conforme avance el día, el ambiente será templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado.

En la Ciudad de México no se prevén lluvias, aunque en el Estado de México sí hay probabilidad de precipitaciones aisladas. La temperatura mínima en la capital será de 8 a 10 grados, mientras que la máxima alcanzará 24 a 26 grados.

Para el Edomex, se espera una temperatura mínima de tres a cinco grados y una máxima de 22 a 24 grados, además de viento de dirección variable con rachas.