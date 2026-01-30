Buscan a Zayuri y Carlos, adolescentes desaparecidos en Azcapotzalco y el Centro Histórico de la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cierra el mes de enero con la activación de dos nuevas fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber. Se trata de dos casos recientes ocurridos en zonas de alta movilidad de la capital: la alcaldía Azcapotzalco y el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades han solicitado la máxima difusión de sus rostros y datos, pues las primeras horas tras la desaparición son determinantes.

Zayuri desapareció en la colonia Tlalilco, alcaldía Azcapotzalco

El caso más reciente reportado corresponde a Zayuri Giselle Arizmendi Quiterio, de 17 años de edad. Su familia perdió contacto con ella el pasado miércoles 28 de enero de 2026 en la colonia Tlatilco, alcaldía Azcapotzalco. La denuncia fue formalizada un día después, el 29 de enero.

Zayuri es de complexión robusta, tez clara y mide 1.54 metros. Sus rasgos base incluyen cabello castaño oscuro lacio y ojos rasgados color café oscuro. Sin embargo, para identificarla rápidamente en la calle, es vital buscar sus señas particulares, que son muy distintivas:



Tiene "grecas" (cortes de estilo) en ambas cejas.

en ambas cejas. Porta una perforación con argolla en la nariz.

Al momento de su desaparición , vestía un atuendo juvenil compuesto por un jumper short de mezclilla azul claro, sudadera gris, playera blanca y tenis azul marino.

e activa #AlertaAmber para localizar a Zayuri Giselle Arizmendi Quiterio de 17 años, vista por última vez el pasado 28 de enero en la colonia Tlalilco , alcaldía Azcapotzalco. pic.twitter.com/0B8DEiQhQ2 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) January 30, 2026

Carlos Adán desapareció en el Centro Histórico

Por otro lado, se busca intensamente a Carlos Adán Monterrubio Velázquez, de 16 años. Él fue visto por última vez el martes 27 de enero de 2026, alrededor de las 13:00 horas, en una de las zonas más concurridas de la metrópoli: la Colonia Centro (Área 1), en la alcaldía Cuauhtémoc.

Carlos mide 1.65 metros, es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene el cabello castaño oscuro lacio y ojos grandes color café oscuro. A diferencia del caso anterior, la ficha de Carlos no especifica la ropa que vestía ni reporta señas particulares visibles, por lo que la difusión de su fotografía es la herramienta más fuerte con la que cuentan sus familiares para encontrarlo.

Si usted reconoce a Zayuri por su estilo o ha visto a Carlos en el centro de la ciudad, no dude en contactar a las autoridades. Se teme por su integridad dada su minoría de edad.

Puede comunicarse a los números de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

O bien, contactar al 911. Su ayuda es indispensable para que regresen a casa.

