Conductor evita chocar con un auto y atropella a dos mujeres en Tijuana; luego huye

Un conductor esquivó a un automovilista, pero como iba a exceso de velocidad, pierde el control y atropella a dos mujeres en la colonia Terrazas del Valle, en Tijuana, Baja California. Ambas resultaron gravemente lesionadas, mientras que el responsable y otro sujeto huyeron del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el cruce de las calles Jorge Bueno y Paseo de las Lomas y todo quedó captado en video en una cámara de seguridad.

¿Qué pasó en el atropellamiento en Tijuana?

Según versiones de vecinos, el automóvil involucrado era un Honda Accord azul con placas de California 8SMN135. El conductor habría intentado esquivar a un vehículo blanco que realizó una vuelta en U, pero al hacerlo perdió el control y proyectó la unidad directamente contra las dos mujeres.

El impacto fue brutal. El parabrisas del coche quedó destrozado e incluso presentaba restos de cabello, lo que evidenció la magnitud del golpe. Ambas víctimas quedaron tendidas sobre el asfalto con lesiones de consideración.

¡Imprudencia al volante! 💥🚶‍♀️ Un hombre que presuntamente conducía a exceso de velocidad atropelló a dos mujeres que caminaban sobre Paseo de las Lomas, en el fraccionamiento Terrazas del Valle, Tijuana



Las víctimas resultaron gravemente heridas, mientras que el conductor y su… pic.twitter.com/hsOLR6Z8G3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 25, 2026

¿Cómo se encuentran las mujeres atropelladas en Tijuana?

Tras el accidente, vecinos de la zona se acercaron para ayudar. Algunos utilizaron sombrillas y un toldo para cubrirlas del sol, mientras intentaban mantenerlas conscientes en lo que llegaban los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja, junto con personal de Bomberos, realizaron maniobras de estabilización en el lugar. Una de las mujeres presentaba fracturas visibles en brazo y pierna, además de dificultades respiratorias por un fuerte golpe en la cabeza. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada en “código rojo” a un hospital cercano, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

Lo que más indignó a los vecinos fue la reacción de los presuntos responsables. En la grabación se observa que del vehículo descendieron al menos dos jóvenes, quienes en lugar de auxiliar a las víctimas, escaparon corriendo del lugar.

Minutos después, un hombre y su hija arribaron a la escena y aseguraron ser familiares del propietario del vehículo. Según su versión, el dueño les habría informado que el automóvil había sido robado horas antes. Sin embargo, habitantes de la zona sospechan que puede ser una historia inventada para no hacerse responsables del atropellamiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició una investigación para esclarecer los hechos. El vehículo fue asegurado y será clave para determinar la identidad de los responsables.

