¿Clínica clandestina? Mujer muere antes de someterse a una cirugía estética en Reynosa, Tamaulipas

Durante este miércoles 25 de marzo, se reportó la muerte de una mujer de aproximadamente 27 años, minutos antes de que se sometiera a una cirugía estética en Reynosa, Tamaulipas.

Tras recibir el reporte, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas arribó al sitio para clausurar la clínica, así como para iniciar las investigaciones pertinentes.

Mujer muere en una clínica estética en Reynosa, Tamaulipas

Según los primeros informes, la mujer presentó malestares justo cuando era preparada para la cirugía. Testigos aseguraron que la joven se desmayó y posiblemente sufrió un infarto. Aunque esta versión será confirmada una vez que se realice la necropsia.

Una vez que la paciente perdió el conocimiento, el personal médico llamó a emergencias, pero al llegar solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Minutos más tarde, elementos de la Fiscalía y agentes de la Guardia Estatal llegaron al lugar para acordonar la zona, así como para el levantamiento del cuerpo e indagar para saber si existió negligencia médica.

Por otra parte, la familia llegó al lugar una vez que fue notificada de la muerte de la joven, quien hasta el momento, su identidad permanece bajo reserva.

|Fiscalía de Tamaulipas investiga muerte de joven.

¿El lugar operaba como una clínica clandestina?

Versiones extraoficiales señalan que los hechos ocurrieron en una clínica de la colonia Fuentes Sección Lomas, de nombre “MedQuin”, misma que ya no aparece en redes sociales.

El lugar, que vecinos describen como un hospital con precios bajos y promociones tipo “tandas” para cirugías, está cerca de la segunda rotonda del sector, en la esquina de Río Pilón y Cerro del Mercado.

De igual forma, en redes sociales comenzó a circular la versión de que la víctima vivía en Estados Unidos y había viajado a esta ciudad para la operación, pero empezó a sentirse mal justo antes de entrar al quirófano.

Con lo anterior, la autoridad no descarta que se trate de una clínica clandestina o con irregularidades en su operación, por lo que serán las autoridades las que determinen la causa de muerte, así como si el hospital ambulatorio tenía sus papeles en regla.