¡Sacaron los prohibidos! Policías se vuelven virales por bailar antes de iniciar su jornada en Chihuahua

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua se volvieron virales luego de que circulara en redes sociales un video donde aparecen bailando junto a su patrulla antes de iniciar su turno.

¿Quiénes son los policías virales de Chihuahua?

Los protagonistas del video son el suboficial Santiago Prieto y su compañera Rosales, quienes decidieron ponerle actitud a su jornada laboral desde el primer minuto.

En la grabación, se ve cómo un oficial se sujeta de la puerta del copiloto de la patrulla y la usa como un improvisado “tubo” para hacer un baile lleno de energía, mientras su compañera le canta y lo motiva a que siga bailando. El momento, espontáneo y sin poses, fue suficiente para conquistar a miles de usuarios.

¿Por qué se hizo viral el video de los policías bailando?

El clip comenzó a circular principalmente en Facebook, donde rápidamente acumuló reacciones, comentarios y compartidas. Muchos usuarios destacaron que el video rompe con la imagen tradicional de los policías, mostrando un lado más humano, cercano y relajado.

🕺🏻 Un par de policías de Chihuahua se hizo viral luego de que los uniformados se grabaran bailando para iniciar su jornada laboral con toda la actitud.



📹: redes sociales pic.twitter.com/Y2bu210jnM — INFO7MTY (@info7mty) March 26, 2026

Frases como “con toda la actitud de lunes” o “así sí dan ganas de trabajar” inundaron las redes, reflejando el impacto positivo que generó.

¿Qué dice la SSPE sobre este tipo de acciones?

Hasta el momento las Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido ningún comentario. Sin embargo, usuarios creen que la actitud de los oficiales comparte el ideal de estrategia de proximidad social que impulsa la corporación en Chihuahua, encabezada por el secretario Gilberto Loya Chávez.

La idea es acercar a los elementos con la ciudadanía, mostrando que detrás del uniforme también hay personas con emociones, humor y ganas de conectar con la gente.

En medio de noticias complicadas, este tipo de contenido suele destacar porque ofrece un respiro. Ver a policías disfrutando su trabajo, aunque sea por unos minutos, genera empatía y rompe barreras. Además, refuerza la percepción de que las autoridades pueden tener un trato más cercano, algo que muchos ciudadanos valoraron en los comentarios.