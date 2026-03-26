VIDEO: Alumnos del Cobaem bailan con réplicas de armas en pleno festival escolar en Michoacán

En redes sociales comenzó a circular un video que ha causado bastante polémica, después de mostrar a estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) bailando una coreografía con réplicas de armas de fuego y encapuchados.

Las imágenes habrían sido tomadas durante el tradicional concurso “Baile de Sectoriales”, celebrado el pasado martes presuntamente en el municipio de Contepec.

¿Qué ocurrió en el baile escolar del Cobaem?

En el video se observa a un grupo de jóvenes encapuchados, iniciando la presentación con lo que parecen ser armas de utilería. Durante la coreografía simulan detonaciones, movimientos tácticos y formaciones que parecieran recrear escenas de enfrentamientos armados.

A mitad de la presentación, otros estudiantes sostienen carteles con las imágenes de presidentes y presidentas municipales de Michoacán que han sido asesinados en distintos periodos, como Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Mientras continúan bailando, al fondo se pueden escuchar fragmentos de mensajes oficiales del Gobierno Federal relacionados con el llamado Plan Michoacán por la Paz, mientras al final aparece una alumna caracterizada como ángel.

#VIDEO Estudiantes del Cobaem encapuchados simulan uso de armas en coreografía durante evento escolar.📷📷 pic.twitter.com/3hmTQAhq1S — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) March 26, 2026

¿Denuncia social o acto inapropiado?

Las opiniones encontradas no tardaron en inundar las redes sociales, ya que muchos aseguran que se trató de un mensaje para evidenciar el clima de inseguridad que atraviesa la región.

Pero el utilizar réplicas de armas, aún cuando fueran juguetes, también se puede prestar a la normalización de la violencia; un mensaje equivocado para muchos internautas. Más en un estado donde la violencia ha marcado a múltiples comunidades.

¿Qué dijo el Cobaem de Michoacán?

Ante la polémica, medios locales consultaron con la Dirección General del Cobaem, donde la institución expresó su absoluto desacuerdo con el uso de armas que simulan violencia dentro de un contexto académico.

También aclaró que, aunque la coreografía obtuvo el primer lugar en la competencia escolar, quedará descartada para la jornada estatal del certamen, ante el riesgo de cometer apología al delito.

Al respecto, la institución no se ha pronunciado públicamente, por lo que se desconoce si habrá sanciones relacionadas con la coreografía, así como contra las personas que autorizaron

