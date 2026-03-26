¿Hasta dónde llegó el derrame de hidrocarburo? Las playas afectadas en México

El reloj avanza hacia Semana Santa, pero en varias playas del Golfo de México el panorama no es el habitual de arena limpia y mar abierto. En su lugar, brigadas, barreras de contención y manchas de hidrocarburo comienzan a marcar la temporada.

El derrame registrado cerca de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, ya dejó huella en kilómetros de litoral y mantiene en alerta tanto a autoridades como a comunidades costeras.

Aunque desde el gobierno federal se ha insistido en que el turismo no se verá afectado de forma generalizada, en campo la historia es distinta: hay zonas donde el rastro del crudo es visible y persistente, justo en días clave para la llegada de visitantes.

Playas y puntos más afectados por derrame en Dos Bocas

El impacto del derrame se extiende principalmente por costas de Veracruz y Tabasco, alcanzando alrededor de 230 kilómetros. En este corredor, varias playas y comunidades enfrentan distintos niveles de contaminación.

Entre las zonas con mayor afectación destacan Coatzacoalcos, Alvarado y la Laguna del Ostión, esta última especialmente sensible por su relevancia ecológica y pesquera. También hay reportes en regiones como Los Tuxtlas, incluyendo Catemaco, además de afectaciones parciales en Boca del Río y el puerto de Veracruz.

A esto se suman municipios como Mecayapan, Pajapan y Tatahuicapan, donde las corrientes han arrastrado residuos. En Tabasco, comunidades cercanas a Dos Bocas también resienten el impacto directo del derrame.

En total, son al menos 39 comunidades las que han visto comprometidas sus actividades, muchas de ellas dependientes de la pesca y el turismo. Aunque las labores de limpieza continúan, especialistas advierten que retirar completamente el hidrocarburo podría tomar más tiempo del previsto.

Limpieza en marcha tras manchas de hidrocarburo

Autoridades han desplegado operativos para contener y recolectar el crudo, logrando retirar cientos de kilogramos de material contaminado y más de 500 metros cúbicos de hidrocarburos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas como Greenpeace han puesto en duda la eficacia de estas acciones frente a la magnitud del daño.

El problema no es solo lo que se ve en la superficie. Parte del hidrocarburo puede permanecer en la arena o en cuerpos de agua como lagunas, prolongando el riesgo incluso cuando las playas aparentan estar limpias.

¿Qué causa en el cuerpo el derrame de hidrocarburo?

Vacacionar en una playa afectada por petróleo no es solo una mala experiencia visual. El contacto con estos residuos puede provocar irritaciones en piel y ojos, además de problemas respiratorios por la inhalación de vapores.

También existe el riesgo de intoxicación si la exposición es prolongada, con síntomas que van desde dolor de cabeza hasta náuseas. En escenarios más delicados, algunos compuestos del petróleo están asociados a efectos a largo plazo en la salud.

En paralelo, el impacto ambiental ya comienza a preocupar: especies marinas, zonas de anidación y cadenas alimenticias podrían verse alteradas justo en una temporada clave para la biodiversidad.