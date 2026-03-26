Una vuelta prohibida cobró la vida de una pequeña de 5 años en Jalisco

Una niña de apenas cinco años murió tras ser atropellada junto a su abuela mientras caminaban sobre la banqueta. El accidente ocurrió sobre la avenida Patria, en su cruce con Isla Antigua, donde un conductor ignoró una señal de tránsito sobre vuelta prohibida y provocó otro choque que terminó con la vida de la pequeña en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo sedán realizó una maniobra indebida al ignorar un letrero de vuelta prohibida. Esta acción provocó que impactara a una camioneta que circulaba por la zona.

Tras el choque, la camioneta fue proyectada hacia la banqueta, justo donde caminaban la menor y su abuela. Ambas fueron arrolladas sin posibilidad de reaccionar.

Un video captado por cámaras de un negocio cercano muestra el momento exacto del impacto, lo que ha servido como evidencia clave para entender cómo ocurrió el accidente.

Testigos señalaron que, aunque la camioneta circulaba a cierta velocidad, fue el golpe del sedán lo que la descontroló completamente.

¿Qué pasó con la niña y su abuela tras el atropellamiento en Guadalajara?

La niña perdió la vida prácticamente al instante debido a la fuerza del impacto, mientras que su abuela, de aproximadamente 40 años, resultó con lesiones graves.

Paramédicos llegaron al lugar minutos después para brindar atención de emergencia y trasladaron a la mujer a un puesto de socorros, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

La escena fue dolorosa para los familiares, quienes llegaron poco después del accidente y encontraron el lugar acordonado por la policía.

Conductor escapa tras accidente donde murió una niña y su abuela en Guadalajara

El conductor del vehículo que originó el choque huyó inmediatamente después del accidente, dejando atrás un saldo trágico. En contraste, el conductor de la camioneta que terminó arrollando a las víctimas resultó ileso y fue retenido por elementos de la Policía Vial para rendir su declaración.

El caso ya fue turnado al Ministerio Público, que inició una investigación para dar con el responsable que escapó y deslindar responsabilidades.

Sobre la banqueta quedaron esparcidas pertenencias de las víctimas: una mochila, ropa, la andadera de la abuela y un poste derribado por el impacto.

Familiares y vecinos colocaron veladoras en el lugar, mientras el padre de la menor sostenía su mano en medio del dolor, una imagen que refleja la magnitud de la tragedia.