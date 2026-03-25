Eran policías, pero operaban secuestros: así cayeron cuatro personas en Tamaulipas

Cuatro personas, entre ellas presuntos elementos de una corporación de seguridad, fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito de secuestro exprés en Reynosa, Tamaulipas, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa a quienes deberían proteger a la ciudadanía.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, un Juez de Control determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal en contra de Rubio David “G”, Ángela “O”, Laura Elena “M” y Ezequiel “S”, por hechos ocurridos el pasado 5 de marzo de 2026.

De patrullar las calles… a ser acusados de secuestro en Tamaulipas

Según las investigaciones, las cuatro personas imputadas se desempeñaban como integrantes de una corporación de seguridad al momento de los hechos, lo que agrava la acusación en su contra, al tratarse de servidores públicos presuntamente involucrados en actividades delictivas.

Las autoridades señalaron que los acusados habrían participado directamente en un secuestro exprés cometido en esta ciudad fronteriza, uno de los delitos que más alarma generan entre la población por su rapidez y violencia.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), el juez resolvió vincularlos a proceso penal, lo que marca el inicio formal del juicio en su contra.

Dictan prisión preventiva a policías por secuestro exprés

Como parte de la resolución judicial, se impuso a los cuatro imputados la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerán detenidos durante el tiempo que dure el proceso.

Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá robustecer el caso con más pruebas para sostener la acusación.

“No habrá impunidad”, advierte la Fiscalía de Tamaulipas

La Fiscalía de Tamaulipas reiteró que este caso envía un mensaje claro: no habrá tolerancia para quienes, desde cualquier posición, atenten contra la libertad y el patrimonio de la ciudadanía.

El hecho de que los acusados fueran presuntamente parte de una corporación de seguridad ha generado especial indignación, al tratarse de personas que tenían la responsabilidad de proteger a la población.

Con este proceso en marcha, las autoridades buscan sentar un precedente en el combate a delitos de alto impacto, particularmente aquellos en los que participan funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.