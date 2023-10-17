ALERTA AMBER: Daira tiene 17 años y desapareció en Morelia, Michoacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán activó la Alerta Amber para buscar a la adolescente de 17 años, Daira Haley Sánchez Márquez desaparecida en el municipio de Morelia.

Daira Haley Sánchez Márquez fue vista por por última vez el pasado 4 de octubre, en Morelia, Michoacán según la ficha emitida por la Fiscalía de Jalisco.

La menor de edad es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello ondulado, color negro, ojos castaño oscuro, mide 1:85 metros y pesa 75 kilogramos.

¿Qué es la Alerta Amber?

Las Alertas AMBER se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta AMBERse utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asignado al National Center for Missing & Exploited Children la tarea de administrar el Programa de Distribución Secundario de Alerta AMBER.

Cuando las fuerzas del orden emiten una Alerta AMBER, el NCMEC recibe la notificación y redistribuye la alerta a los distribuidores secundarios que corresponda.

¿Qué hacer cuando desaparece un niño?

• Acudir de manera inmediata a la Agencia del Ministerio Público más cercana o a cualquier otra autoridad.

• Llenar formato de registro.

• Proporcionar fotografía reciente del menor desaparecido.

• Proporcionar al Ministerio Público o autoridad el número de teléfono celular (si lo portaba al momento de su desaparición), correo electrónico, datos de redes sociales del mismo, así como toda información que se le solicite sobre el menor desaparecido.

• Proporcionar datos de correo electrónico y redes sociales del menor desaparecido.

¿Qué necesitas para activar una Alerta Amber?

• La persona desaparecida debe ser menor de dieciocho años.

• Que el desaparecido esté en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.

• Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como sus características físicas y señas particulares.