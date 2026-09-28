Desaparece Martín Cruz, de 7 años, en Comalcalco, Tabasco: activan la Alerta Amber

La Fiscalía General de Tabasco dio a conocer las fichas de búsqueda de tres menores de edad, para que a través de la Alerta Amber, sus familias puedan localizarlos lo más pronto posible.

En la entidad se mantienen activos los trabajos para encontrar a Martín Daniel Cruz Javier, de 7 años de edad, a quien vieron por última vez el pasado 25 de septiembre en el municipio de Comalcalco.

El pequeño mide 1.30, tiene el cabello lacio, corto y de color negro; sin embargo, no se especificaron señas particulares ni la vestimenta que usaba el día que se perdió.

Según la Fiscalía, Martín Daniel desapareció junto con Jorgue Luis Flores López, de 25 años de edad, y los únicos datos que se aportaron sobre él es que mide 1.70 y pesa aproximadamente 80 kilos.

#AlertaAmber se activa cédula a favor de Martín Daniel Cruz Javier y Jorgue Luis Flores López por hechos ocurridos en el municipio de Comalcalco. Cualquier información, favor de reportarla a los teléfonos y correos electrónicos en la cédula. #Tabasco #México pic.twitter.com/VNOlWOEqU9 — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) September 28, 2026

Alerta Amber hoy es activada para encontrar a José Manuel

Otra ficha de búsqueda es la de José Manuel Pérez Alejandro, de 16 años de edad, a quien vieron por última vez en el municipio de Paraíso, Tabasco, el 14 de septiembre de este año.

Según los datos proporcionados por la Fiscalía, el adolescente mide 1.70, tiene ojos café oscuros y cabello lacio, color negro; como seña particular se indicó que tiene un tatuaje de espinas en la clavícula.

#AlertaAmber se activa cédula a favor de José Manuel Pérez Alejandro por hechos ocurridos en el municipio de Paraíso. Cualquier información, favor de reportarla a los teléfonos y correos electrónicos en la cédula. #Tabasco #México pic.twitter.com/FLyG4Q6rIv — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) September 25, 2026

Autoridades de Tabasco apoyan en la búsqueda de un menor a través de la Alerta Amber

El menor Kevín del Carmen Gómez Sánchez, de 17 años, desapareció en el estado de Quintana Roo; sin embargo, las autoridades de Tabasco se sumaron a la búsqueda del adolescente, por lo que dieron a conocer su ficha de búsqueda.

La última vez que lo vieron fue el 12 de septiembre y desde ese momento, se teme que pueda ser víctima de algún delito. Como datos para encontrarlo, se reportó que mide 1.70 y pesa alrededor de 72 kilos, además tiene una cicatriz en el antebrazo derecho.