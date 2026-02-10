ALERTA AMBER: Buscan a los hermanitos Lyan Kaleb y Habibt Gonzalo; desaparecieron juntos en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha emitido dos fichas de Alerta Amber con carácter de urgencia para localizar a dos hermanos menores de edad: Lyan Kaleb Antonio Jiménez, de 5 años, y Habibt Gonzalo Antonio Jiménez, de 8 años.

La desaparición simultánea de ambos niños en el municipio de Nicolás Romero, Edomex, ha encendido las alarmas en la comunidad y entre las autoridades estatales.

De acuerdo con los reportes oficiales AAEM/1032460/2026 y AAEM/1032461/2026, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 4 de febrero de 2026. Las fichas de búsqueda fueron emitidas apenas dos días después, el 6 de febrero, lo que indica la gravedad del caso y la necesidad inmediata de dar con su paradero.

Hermanos desaparecidos en Nicolás Romero, Edomex: Salieron de su casa y desaparecieron

El resumen de los hechos en ambas fichas es idéntico y preocupante: "El niño salió de su domicilio. Desde ese momento se desconoce su ubicación". No se especifica si salieron solos o acompañados, ni el motivo de su salida, pero el hecho de que dos hermanos de tan corta edad desaparezcan juntos sugiere una situación de alto riesgo.

Las autoridades han determinado que se teme por su integridad, ya que, dada su minoría de edad, pueden ser víctimas de la comisión de un delito. El municipio de Nicolás Romero, ubicado en la zona metropolitana del Valle de México, es el foco principal de la búsqueda, pero se pide a los municipios vecinos estar alerta.

Ayuda a identificarlos: Características y Vestimenta

Para colaborar con la búsqueda, es fundamental conocer los detalles físicos y la ropa que portaban el día de su desaparición.

Lyan Kaleb Antonio Jiménez (5 años):



Estatura: 1.00 metro.

1.00 metro. Peso: 20 kg.

20 kg. Tez: Morena clara.

Morena clara. Cabello: Negro y ondulado.

Negro y ondulado. Ojos: Café medianos.

Café medianos. Seña Particular: Tiene una cicatriz en la nuca .

Tiene una . Vestimenta: Camisa color verde, pants color negro con una línea blanca y tenis color azul verde con la figura de un perro.

Habibt Gonzalo Antonio Jiménez (8 años):



Estatura: 1.20 metros.

1.20 metros. Peso: 35 kg.

35 kg. Tez: Blanca.

Blanca. Cabello: Negro y lacio.

Negro y lacio. Ojos: Café claro medianos.

Café claro medianos. Seña Particular: Tiene un lunar en la costilla del lado izquierdo .

Tiene un . Vestimenta: Sudadera color rojo y negro con las iniciales "NY", pantalón azul marino con resorte en el tobillo y tenis color negro con blanco.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/CGy1K08eLw — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 10, 2026

¿Cómo llamar por una Alerta Amber en Edomex?

La Fiscalía mexiquense hace un llamado a la solidaridad. Si usted ha visto a estos dos hermanos, o reconoce la vestimenta descrita (especialmente los tenis con figura de perro o la sudadera NY), por favor comuníquese de inmediato. La información es anónima.

Números de contacto:

