Buscan a Axel y Ariana, adolescentes desaparecidos en Guanajuato; activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad , Axel Tadeo Cano Padilla y Ariana Alika Bretón López, en los municipios de Irapuato y León. Las autoridades temen por su integridad, ya que podrían ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que solicitan el apoyo inmediato de la ciudadanía para dar con su paradero.

Axel Tadeo desapareció en Irapuato

El primero de los casos corresponde a Axel Tadeo Cano Padilla, de 13 años, quien salió de su domicilio el pasado 29 de diciembre de 2025 en el municipio de Irapuato, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Para su pronta identificación, se detalla que el menor tiene una estatura de 1.50 metros, pesa 65 kilogramos y posee cabello ondulado color negro, además de tener ojos alargados café oscuro. Es importante destacar que, como seña particular, presenta un lunar en la nariz del lado derecho.

Al momento de su desaparición, vestía una sudadera blanca, pantalón azul y sandalias rosas con negro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Axel Tadeo Cano Padilla de 13 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/Vjg9O1Vc6I — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) December 31, 2025

Buscan a Ariana Bretón, desaparecida en León

De manera simultánea, se solicita la colaboración para encontrar en la ciudad de León a Ariana Alika Bretón López, de 16 años, vista por última vez el 30 de diciembre de 2025.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Ariana Alika Bretón López de 16 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/Q6wLe3qrCM — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) December 31, 2025

Sus características físicas incluyen cabello negro ondulado, ojos alargados color café oscuro, una estatura de 1.56 metros y un peso aproximado de 57 kilogramos. En su caso, los rasgos distintivos son múltiples tatuajes y marcas:



Tatuaje en el brazo izquierdo con la leyenda "Alika".

Imagen de una telaraña en la frente.

Imágenes de mariposas en ambas piernas.

Leyenda "Carla" en la pierna derecha.

Cicatriz en el codo derecho y un lunar en el dedo índice derecho.

Ella usaba un enterizo negro y huaraches rosas.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de cualquiera de los dos adolescentes se comunique de inmediato a los números de emergencia 911 o a la lada sin costo 800 DNUNCIA (368-62-42), pues cada minuto cuenta para que regresen a casa a salvo.