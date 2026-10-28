¡Alerta por boletos falsos en el Gran Premio de México 2026! Checo Pérez, el gancho para estafar en redes

Debido a la fiebre del Gran Premio de México que se acerca a la Ciudad de México (CDMX). Autoridades emitieron una alerta por boletos falsos, siendo así que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió sobre estafas en redes sociales y páginas web no oficiales que aprovechan las ganas de ver a Checo Pérez en la Fórmula 1 para vaciar la cartera de los aficionados.

Con el evento encima, los ciberdelincuentes crean perfiles con nombres creíbles, fotos robadas de sitios oficiales y supuestos comprobantes de compra para aparentar que venden ofertas legítimas de último momento.

El truco de los accesos baratos y apartados urgentes

El engaño inicia con publicaciones que presumen fotos de entradas o reservaciones a precios por debajo de lo habitual. Los supuestos vendedores aseguran tener accesos de última hora y piden depósitos o transferencias bancarias para apartarlos. Apenas reciben el dinero, envían boletos falsos, duplicados, ya usados o bloquean al comprador.

Asimismo, la trampa también alcanza a quienes buscan hospedaje y transporte hacia la capital. Los estafadores anuncian habitaciones cercanas al recinto a precios preferenciales, cobran un anticipo para confirmar y desaparecen.

Otros perfiles usurpan logotipos e imágenes de agencias de viajes legítimas para vender paquetes con entradas, hotel, vuelos, autobuses o traslados privados. Tras pagar y entregar datos personales o bancarios, las víctimas descubren que las reservaciones nunca existieron.

Cómo blindar tu cartera ante estas estafas

La Policía Cibernética —que atiende reportes las 24 horas toda la semana— recomienda aplicar estas medidas antes de soltar un peso y evitar perderte de este gran evento:

Adquirir entradas únicamente en plataformas oficiales o distribuidores autorizados.



Evitar realizar depósitos o transferencias a cuentas de personas desconocidas.



Verificar directo con hoteles, aerolíneas y líneas de autobuses que el servicio y la reservación sean reales.



Desconfiar de precios muy bajos y vendedores que presionan para depositar de inmediato a cuentas personales.



Jamás compartir contraseñas, datos bancarios, identificaciones ni códigos de verificación, y guardar capturas de pantalla ante cualquier sospecha.

Para recibir orientación ante posibles estafas puedes comunicarte al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx