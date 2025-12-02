Madrugada fresca en la CDMX; alertan por temperaturas frías

De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, este lunes habrá temperaturas frías en algunas partes de la capital del país.

El clima en el Valle de México durante la tarde de este lunes prevalece como cálido con cielo mayormente nublado, con condiciones limitadas para lluvias ligeras y aisladas en el Sur.

La temperatura máxima alcanzó los 23 °C cerca de las 15:00 horas. Las condiciones de la noche serán diferentes, ya que la temperatura disminuirá gradualmente.

Para la madrugada del martes, se espera un ambiente muy frío en el Sur del Valle de México y temperaturas mínimas frescas en el resto de la ciudad. La mínima oscilará entre 11 °C en la alcaldía Venustiano Carranza.

Vientos ligeros y calidad del aire en nivel malo en la CDMX

Los vientos soplarán con dirección variable de componente Sur, manteniendo velocidades de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

En cuanto a la calidad del aire, el Índice de Aire y Salud se reportó como mala a las 13:00 horas, según la SEDEMA.

Adicionalmente, el Índice UV se mantiene en nivel Alto (7), por lo que se requiere protección.

Protégete del Frío en la CDMX

Evita la exposición prolongada al frío en las primeras horas del martes, especialmente si te encuentras en las zonas altas.

Asegúrate de que niños y adultos mayores usen ropa abrigadora por la mañana.

Procura tapar nariz y boca, para que el aire frío no entre en tu cuerpo.

No te expongas a cambios de temperatura muy drásticos.

Consume alimentos que nutran al cuerpo y a tus defensas, de preferencia que sean frutas, verduras y alimentos ricos en Vitaminas A y C, las cuales fortalecen tu sistema inmunológico

Probabilidad de lluvias en la CDMX

No se esperan condiciones para lluvia durante la tarde en el centro de la ciudad.

Si transitas por el Sur, mantente atento, ya que existe una limitada posibilidad de lluvia ligera aislada.

