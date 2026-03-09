¿Se suspenden clases y trabajo mañana lunes 9 de marzo? Esto es lo que dice la SEP

Como parte de las actividades realizadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, así como para evidenciar la violencia sistemática a la que se enfrentan miles de mujeres en México, se lanzó la convocatoria "Un día sin nosotras" para este 9 de marzo, por lo que han surgido las dudas de si habrá clases mañana.

El llamado surge como una protesta social que invita a las mujeres a no asistir a sus centros de trabajo, así como a las niñas y jóvenes a no asistir. a sus escuelas, con el fin de visibilizar el rol de las mujeres en la sociedad.

¿Hay clases el lunes 9 de marzo en México?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el lunes 9 de marzo sí habrá clases en todas las escuelas de educación básica del país.

El calendario escolar oficial no marca esta fecha como día feriado ni como jornada de suspensión de actividades académicas. Por lo tanto, las escuelas operarán de manera normal.

Si bien este 9 de marzo no es considerado día de descanso obligatorio y las actividades educativas continúan según lo programado, la decisión de que falten las alumnas corresponde a las autoridades de cada plantel.

Ya salió el Calendario Escolar 2025-2026 y tiene una semana adicional de vacaciones para docentes y estudiantes. 🗓️✅



Entra a 🔗https://t.co/oKgrUGJW6H y conoce más sobre las fechas de inicio, fin, recesos y periodos vacacionales. pic.twitter.com/NQhXPv7LCd — Mario Delgado (@mario_delgado) June 13, 2025

¿Qué es “Un día sin nosotras” ?

El lunes 9 de marzo se ha vuelto una fecha simbólica en México debido al movimiento “Un día sin nosotras”, una iniciativa que surgió para visibilizar la violencia de género y el papel de las mujeres.

La convocatoria invita a mujeres y niñas a no asistir a sus actividades cotidianas como una forma de protesta social tras el Día Internacional de la Mujer (8M).

Por ello, las autoridades educativas piden que las estudiantes o docentes que decidan participar en el paro no reciban sanciones, ni se tome lista.

📸✨ Exposición Fotográfica: “Un día sin Nosotras”



En el marco del #9M, la FCPyS invita a la comunidad estudiantil de Escolarizado y SUAyED a participar en esta exposición colectiva que busca reflexionar, a través de la fotografía, sobre el significado de un día sin mujeres. pic.twitter.com/0s1aNXkVfe — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) March 3, 2026

¿Cuándo será el próximo megapuente de la SEP?

Si estás esperando el próximo puente, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla varias fechas en marzo en las que no habrá actividades en las escuelas, entre ellas:



Viernes 13 de marzo: registro de calificaciones

Lunes 16 de marzo: suspensión por el aniversario del natalicio de Benito Juárez.

Viernes 27 de marzo: sesión del Consejo Técnico Escolar.

Después de ese megapuente, finalmente dan inicio las vacaciones de Semana Santa. que comenzarán el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril.