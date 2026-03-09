Clima en México: cuarta tormenta invernal traerá lluvias, viento y posible nieve este lunes 9 de marzo

La Cuarta Tormenta Invernal de la temporada ya se formó en México y comenzará a provocar cambios importantes en el clima este lunes 9 de marzo, con lluvias, rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en algunas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este sistema interactúa con el frente frío número 40, lo que provocará lluvias en gran parte del territorio nacional, además de ambiente frío en el norte y contrastes térmicos en otras zonas donde continuará el calor.

¿En qué estados lloverá este lunes 9 de marzo en México?

El pronóstico indica lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:



Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

También se esperan chubascos (5 a 25 mm) en varios estados, entre ellos:



Sinaloa

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Hidalgo

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Mientras que lluvias aisladas podrían registrarse en:



Tabasco

Campeche

Yucatán

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Dónde podría caer nieve o aguanieve en México?

La interacción de la Cuarta Tormenta Invernal con el frente frío 40 generará condiciones para nieve o aguanieve en zonas montañosas de:



Baja California

Sonora

Chihuahua

Especialmente en regiones serranas donde el ambiente será muy frío durante la mañana y la noche.

Temperaturas extremas: frío intenso y calor en otras regiones

Mientras el norte del país experimentará temperaturas bajas, otras zonas seguirán con ambiente muy caluroso.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 °C en el noroeste de Guerrero y el istmo de Oaxaca.

También se esperan 35 a 40 °C en estados como:



Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

En contraste, las temperaturas mínimas podrían bajar hasta -10 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con riesgo de heladas.

Así estará el clima en el Valle de México

En la Ciudad de México y el Estado de México se prevé cielo medio nublado con probabilidad de lluvias y chubascos durante la tarde, que podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo.

Las temperaturas en la capital oscilarán entre 10 y 12 °C por la mañana y 24 a 26 °C por la tarde.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h en la región.