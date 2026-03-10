Papá de Henry sale del hospital tras incendio en Valle de Chalco; el niño sigue luchando

Después de 15 días hospitalizado, Carlos Noé Gómez, papá del pequeño Henry, finalmente fue dado de alta y ya continúa su recuperación en casa tras resultar gravemente herido en el incendio provocado dentro de una tienda en Valle de Chalco, Estado de México.

El hombre, de 49 años, sufrió quemaduras en el 10% de su cuerpo luego de que dos personas prendieran fuego al establecimiento donde él y su hijo se encontraban comprando algo tan simple como una gelatina para la cena.

Aunque Carlos logró salir del hospital, la lucha más difícil continúa para su hijo Henry, de apenas 2 años, quien sigue internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación y cuyo estado de salud es reservado. Al parecer continúa sedado e intubado, debido a que tuvo quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Qué pasó en el ataque a la tienda en Valle de Chalco

La tragedia ocurrió la noche del domingo 22 de febrero, cuando Henry y su papá fueron a una tienda cercana a su casa.

Eran aproximadamente las 20:10 horas cuando, según cámaras de seguridad, dos personas con cubrebocas llegaron al lugar, rociaron líquido inflamable y provocaron un incendio. Dentro del establecimiento había varios clientes, entre ellos el pequeño Henry y su padre.

En cuestión de segundos, el fuego se propagó y alcanzó a ambos, dejándolos con quemaduras graves. “Llegó un hombre y una mujer, lanzaron líquido flamable y prendieron fuego”, contó Karen Gómez, madrina del menor y sobrina de Carlos.

Todo esto ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando el país se vio envuelto en una ola de violencia, saqueos, quemas y ataques armados derivado de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cómo se encuentra Henry tras el incendio en Valle de Chalco

Mientras su padre ya pudo regresar a casa, Henry continúa hospitalizado y bajo estricta vigilancia médica. El menor ha sido sometido a diversas cirugías debido a las quemaduras que sufrió durante el ataque.

Su estado sigue siendo delicado y los médicos mantienen pronóstico reservado, por lo que la familia continúa pidiendo apoyo y oraciones para su recuperación.

El tratamiento médico para pacientes con quemaduras suele ser largo y costoso, por lo que la familia ha recurrido a la solidaridad de la gente.

Fundación Michou y Mau podría apoyar al pequeño Henry

Una luz de esperanza para la familia es la posible intervención de la Fundación Michou y Mau, reconocida por apoyar a niños con quemaduras graves.

La organización informó que está dispuesta a colaborar con las autoridades y brindar apoyo al menor una vez que su estado de salud se estabilice.

La familia confía en que, con ayuda de especialistas y de la ciudadanía, Henry pueda seguir recibiendo el tratamiento que necesita.

