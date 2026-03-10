El sueño de Bere se cumplió: UNAM entrega título póstumo a fotógrafa que murió en festival

La historia de Berenice Giles, fotógrafa y estudiante de la FES Aragón, tuvo un momento tan emotivo como doloroso. A casi un año de su muerte durante el festival Axe Ceremonia 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó de manera póstuma su título de Licenciada en Comunicación y Periodismo.

El momento fue compartido por la familia de la joven a través de redes sociales, donde se ve a sus padres recibiendo el documento entre aplausos durante una ceremonia. En las imágenes aparece la fotografía de Berenice proyectada en pantalla mientras su nombre es mencionado.

Para su familia, este reconocimiento representa la culminación de uno de los sueños más importantes de la joven, quien estaba a punto de titularse cuando ocurrió la tragedia.

Por qué la UNAM entregó el título póstumo a Berenice Giles

La entrega del título póstumo ocurre cuando un estudiante fallece mientras se encuentra en proceso de titulación, y la familia solicita que se complete el trámite.

En el caso de Berenice Giles, la joven ya había terminado prácticamente todos los requisitos académicos. Era estudiante de Comunicación y Periodismo y además cursaba un diplomado en Desarrollo, Creatividad e Innovación de Negocios Tecnológicos Digitales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

UNAM entrega a padres de Berenice Giles título póstumo de la fotógrafa fallecida hace casi un año.|justicia_paraberegiles

El 5 de abril de 2025, Berenice había terminado su diplomado y presentado su proyecto final, por lo que estaba lista para obtener su título profesional. De hecho, ese día pidió permiso para faltar a clases porque iría a trabajar como fotógrafa cubriendo el festival musical. Nunca imaginó que ese evento sería el último.

Qué pasó en el festival Axe Ceremonia donde murió Berenice Giles

La tragedia ocurrió el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, donde se realizaba el festival Axe Ceremonia. Durante el evento, una estructura metálica decorativa que era movida por una grúa colapsó, provocando un accidente que dejó dos víctimas mortales.

Entre ellas estaba Berenice Giles, quien se encontraba trabajando como fotógrafa para el medio Mr. Indie. Otra de las víctimas fue el fotógrafo Miguel Hernández.

Irregularidades en la instalación de estructuras del festival Axe Ceremonia

Tras el accidente, autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo suspendieron inmediatamente el festival. Posteriormente informaron que las grúas utilizadas para sostener la estructura no habían sido reportadas previamente por los organizadores dentro del programa especial que debía revisarse antes del evento.

Según explicaron, durante la inspección realizada un día antes del festival no se detectó la instalación de dichas estructuras, por lo que señalaron a los organizadores privados por posibles irregularidades.

Las autoridades indicaron que la instalación de las grúas habría sido una decisión de último momento, lo que derivó en la suspensión del evento y el inicio de investigaciones.

Familia y comunidad recuerdan a Berenice Giles

En redes sociales, familiares y amigos de Berenice compartieron el momento de la entrega del título con un mensaje lleno de emociones.

Describieron la ceremonia como “una mezcla de dolor, nostalgia y mucho cariño”, ya que representa el cierre de una etapa que la joven trabajó durante años.

También señalaron que la lucha continúa para exigir mejores condiciones para el ejercicio del periodismo y mayor seguridad para quienes trabajan en eventos masivos.

Para quienes la conocieron, Berenice no solo era una estudiante comprometida, sino también una joven apasionada por contar historias a través de la fotografía. Hoy, su título profesional se convierte en un símbolo de su esfuerzo y del sueño que logró cumplir, aunque ya no esté para recibirlo.

