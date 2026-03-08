Clima en México se complica: estos estados tendrán nieve, lluvias y granizo

El clima en México presentará cambios importantes este fin de semana, pues llega la cuarta tormenta invernal el domingo 8 de marzo de 2026, aunque la onda de calor extremo continuará en varios estados.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en el país estará marcado por la presencia de lluvias y no se descarta la caída de nieve en ciertas zonas del territorio nacional con variaciones en las temperaturas.

¿Cuál será el clima en México el 8 de marzo de 2026?

La circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Baja California y las corrientes en chorro polar y subtropical darán origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada, que, en combinación con el nuevo frente frío número 40, generará ambiente frío, vientos fuertes y lluvias en el noroeste mexicano, con probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de San Pedro Mártir y La Rumorosa, B.C.

El frente número 39 se extenderá como estacionario sobre el noreste del país, ocasionando rachas de viento de 40 a 60 km/h, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; se prevé que el sistema frontal núm. 39 se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar al territorio nacional.

Canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, mantendrán las condiciones para lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Además, continuará la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

CDMX y Edomex: clima y temperatura 8 de marzo 2026

En el Valle de México se prevé que por la mañana haya cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco y muy frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México (CDMX) y chubascos en el Estado de México, los cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Temperaturas mínimas para el 8 de marzo de 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango



: zonas serranas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México



: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Estados donde lloverá el 8 de marzo de 2026

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (norte)



: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (norte) Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Ciudad de México



: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Ciudad de México Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir y La Rumorosa, Baja California

¿Dónde hará calor en México el 8 de marzo de 2026?