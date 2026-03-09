Se viene otro eclipse de Sol: la fecha exacta en la que el cielo se oscurecerá por completo

Estamos a un año para que en diversas partes del mundo se pueda apreciar el histórico "Eclipse del siglo", pero en 2026, la luna volverá a interponerse entre el Sol y la Tierra para regalarnos un espectacular eclipse de Sol.

Un evento astronómico que, desafortunadamente, no será visible en muchas partes del mundo. Por ello, en Azteca Noticias te decimos la fecha y las regiones donde será posible ver el cielo oscurecerse.

Fases del eclipse de Sol en España|Instituto Geográfico Nacional

¿Por qué ocurre este fenómeno? Esto se debe principalmente a que la Luna pasa delante del astro y proyecta su sombra sobre la Tierra. Cuando la parte más oscura de la sombra (umbra) cubre el Sol, el día "se apaga", por así decirlo, y se hace visible la corona solar

¿Cuándo será el eclipse de sol de 2026?

¡Anota la fecha en el calendario! El eclipse solar ocurrirá el próximo miércoles 12 de agosto de 2026; un fenómeno que no se repetía en la península ibérica en más de un siglo.

El evento tendrá comienzo alrededor de las 17:34 horas (hora peninsular) en el mar de Bering. Su forma parcial ocurrirá alrededor de las 19:30 horas, que es el momento en que la Luna empiece a cubrir el disco solar, con una duración de 2 minutos y 18 segundos.

El punto máximo ocurrirá entre las 20:25 horas, aunque el horario depende de la zona en donde se observe el fenómeno.

¿En dónde se podrá ver el eclipse de Sol de 2026?

El fenómeno será visible en:



Groenlandia

Islandia

España

Rusia y una pequeña zona de Portugal

Ahora bien, si te encuentras en España, es importante que sepas que la franja de totalidad será de oeste a este y pasará por numerosas provincias, entre ellas: Oviedo, A Coruña, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza y Palma de Mallorca.

Mientras que el eclipse parcial será visible en Europa, África, América del Norte, el Océano Atlántico, el Océano Ártico y el Océano Pacífico.

¿En México se podrá ver? Malas noticias, ya que la franja de visibilidad no abarca el territorio mexicano, por lo que el cielo no sufrirá ningún cambio.

You could witness an annular solar eclipse tomorrow! (If you’re in Antarctica, that is. 🥶)



Starting at 5:48 a.m. EST on Tuesday, Feb. 17 (that’s 6:48 p.m. local time at Antarctica’s Concordia Station), an annular solar eclipse will be visible over part of Antarctica. Annular… pic.twitter.com/zq6yBDC00W — NASA Solar System (@NASASolarSystem) February 16, 2026

¿Cuándo es el "Eclipse del Siglo"?

El eclipse histórico ocurrirá el 2 de agosto de 2027, y se le atribuye como el más largo del siglo XXI, ya que su duración será de nada más y nada menos que 6 minutos.

Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los eclipses solares totales duran alrededor de 2 minutos, que es el tiempo en el que ocurre la alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra.

Por ello, este fenómeno será excepcional y no volverá a repetirse con características similares en aproximadamente 100 años.

La franja de totalidad cruzará principalmente el norte de África, el Medio Oriente y el sur de España, donde ciudades como Cádiz y Málaga podrán observar el eclipse en su punto máximo.