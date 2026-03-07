¿Seguirán las lluvias? Así estará el clima este fin de semana en México

El clima en México tendrá cambios importantes durante las próximas horas debido al avance del frente frío 39, que interactuará con otros sistemas atmosféricos y provocará lluvias, fuertes rachas de viento e incluso la posible formación de torbellinos en el norte del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado se esperan chubascos con descargas eléctricas en varios estados del norte y noreste de México.

Entre las entidades con lluvias destacan Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde además se prevén rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Incluso, las autoridades no descartan la formación de torbellinos en el norte de Coahuila, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

¿Dónde lloverá en México este 7 de marzo?

El pronóstico para este sábado indica que las lluvias continuarán en diferentes regiones del país.

Se esperan chubascos con lluvias fuertes en:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

También habrá intervalos de chubascos en:



Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Mientras que lluvias aisladas podrían registrarse en estados del centro y norte como Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Hidalgo.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, existe riesgo de inundaciones, encharcamientos o deslaves, principalmente en zonas donde las precipitaciones sean más intensas.

Posible nieve y frío intenso en el norte del país

El sistema frontal también traerá temperaturas bajas en varias regiones. Durante la tarde y noche del sábado podrían presentarse caídas de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.

En cuanto al frío, se esperan temperaturas mínimas de hasta -10 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango durante la madrugada. Otras zonas montañosas del país también podrían registrar heladas y temperaturas cercanas a los cero grados.

Torbellinos y fuertes rachas de viento en el norte del país

El pronóstico también alerta por vientos intensos en varias regiones del país.

Se esperan rachas de 50 a 70 km/h en:



Baja California

Chihuahua

Durango

Mientras que en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían generarse torbellinos o incluso tornados.

Las autoridades advierten que estas rachas de viento podrían derribar árboles, anuncios espectaculares o provocar cortes de energía.

Calor extremo continuará en varios estados

A pesar de la presencia del frente frío, el calor no desaparecerá en todo el país. Persistirá una onda de calor en zonas de:



Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

En algunas regiones las temperaturas podrían alcanzar hasta 45 °C, especialmente en el Istmo de Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

En el Valle de México, la jornada comenzará con cielo despejado y ambiente frío a fresco, especialmente en zonas altas del Estado de México, donde el ambiente será muy frío al amanecer.

Por la tarde se espera clima templado a cálido, con cielo medio nublado.

El pronóstico indica lluvias aisladas en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México no se esperan precipitaciones.

Las temperaturas previstas son:



Ciudad de México : mínima de 9 a 11 °C y máxima de 25 a 27 °C.

: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 25 a 27 °C. Edomex: mínima de 2 a 4 °C y máxima de 20 a 22 °C.

También se esperan vientos del sur de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h.