Un día sin mujeres: ¿Habrá paro en escuelas de la UNAM por el 9M?

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo, pero en México, se convocó el 9 de marzo de 2020 a un paro nacional denominado Un día sin mujeres o 9M, pero ¿qué pasará con las clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el próximo lunes?

El movimiento #UnDíaSinNosotras tiene el objetivo de mostrar el impacto que traería que las mujeres paren actividades en el trabajo y en la escuela, para visibilizar las desapariciones de mujeres en el país.

¿Suspenderán clases y actividades en la UNAM por el 9M?

Algunas instituciones de la UNAM se pronunciaron al respecto sobre la suspensión de actividades e inasistencias de mujeres a las sedes escolares.



FES Aragón

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón informó que las mujeres universitarias que, de manera voluntaria y personal, decidan participar en las actividades o acciones conmemorativas del 9M podrán hacerlo sin repercusiones académicas o laborales.

FES Iztacala

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala manifestó que "todas las mujeres de nuestra comunidad podrán decidir en libertad y por convicción personal ausentarse de sus actividades académicas y laborales" el siguiente lunes.

"Para los hombres de nuestra comunidad, los espacios universitarios permanecerán abiertos y sus actividades se llevarán a cabo con regularidad; les invito a que aprovechen este momento para realizar una reflexión profunda sobre el significado de esta jornada y las acciones que, desde su posición privilegiada, pueden impulsar para contribuir a la igualdad y, sobre todo, a la reducción de las brechas que aún persisten entre mujeres y hombres", externó la directora María del Coro Arizmendi Arriaga en un comunicado.

CCH Vallejo

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo publicó que este 9M, las mujeres que decidan unirse de manera voluntaria y personal al paro de actividades podrán realizarlo sin repercusiones académicas o laborales.

Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias publicó que, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, las mujeres que decidan unirse al paro de actividades del 9M podrán hacerlo sin que exista repercusión laboral o académica alguna.