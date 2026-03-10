¡Aguas! La tormenta invernal traerá lluvias y nieve, pero en varios estados seguirá el calor extremo

El clima en México tendrá cambios importantes durante la noche y madrugada del martes 10 de marzo, debido al avance de la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada 2026 y el Frente Frío 40 en México 2026.

Estos sistemas meteorológicos interactúan con un río atmosférico, lo que provocará lluvias fuertes, rachas intensas de viento e incluso nieve o aguanieve en algunas regiones del país.

Al mismo tiempo, varias entidades del sur y occidente seguirán enfrentando temperaturas superiores a los 40 grados, lo que refleja el contraste climático que se vive actualmente en el territorio nacional.

El pronóstico es monitoreado por el Servicio Meteorológico Nacional, que advierte sobre posibles afectaciones por lluvias, viento y baja visibilidad.

¿Qué estados tendrán lluvias y nieve por la tormenta invernal?

La cuarta tormenta invernal se desplazará principalmente por el noroeste de México, afectando estados como:



Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

En estas entidades se esperan lluvias fuertes, chubascos y rachas de viento intensas.

Además, existe probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Las lluvias también alcanzarán a otros estados como:



Coahuila

Nuevo León

Estado de México

Mientras que en entidades del centro, oriente y sureste se prevén chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

⚠️Ve en los gráficos las condiciones de #TiempoSevero que se pronostican para este día y mañana, martes, en el noroeste y norte de #México, debido al desplazamiento de la Cuarta #TormentaInvernal de la temporada y el #FrenteFrío Número 40 ⬇️ pic.twitter.com/TQqE88CEDd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 10, 2026

Vientos fuertes e incluso tornados en el norte del país

Otro de los efectos más importantes del sistema frontal será el viento fuerte. Se pronostican rachas de hasta 90 km/h en Chihuahua y Durango, lo que podría provocar caída de árboles, anuncios o estructuras ligeras.

En estados del noreste como:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Existe posibilidad de formación de torbellinos o incluso tornados, especialmente en zonas del norte de estas entidades. Además, el viento podría levantar polvo y reducir la visibilidad en carreteras.

Calor extremo continuará en el sur del país

Mientras en el norte habrá frío y lluvias, en el sur y occidente continuará la onda de calor. Se esperan temperaturas máximas de hasta 45 grados en algunas regiones de:



Michoacán

Guerrero

Oaxaca

En otros estados como Jalisco, Colima, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, las temperaturas podrían superar los 35 grados.

Clima en CDMX y Estado de México para el 10 de marzo

En el Valle de México, donde se ubican la Ciudad de México y el Estado de México, el día comenzará con ambiente frío a fresco y presencia de bruma durante la mañana.

En zonas altas del Estado de México el ambiente será muy frío, especialmente durante las primeras horas del día. Por la tarde, el clima cambiará a templado o cálido, con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México.

En el caso del Estado de México se esperan chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Las temperaturas previstas son: