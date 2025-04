Dos historias, una pasión: Rocío y Paloma muestran que el Síndrome de Down es solo una condición

Rocío Torres, más conocida como “Chío”, es una atleta mexicana que ha ganado más de 42 medallas representando a México. Su deporte es la natación artística adaptada y actualmente es la capitana de Sirenas Especiales, un equipo para atletas con discapacidad cognitiva y física, en su mayoría integrado por jóvenes con Síndrome de Down.

Sirenas Especiales, un equipo de natación artística adaptada que principalmente se encuentra integrado por jóvenes con Síndrome de Down.|“Héctor Muciño”

Para “Chío”, ser parte de Sirenas Especiales es más que un deporte: “Es mi segunda casa, es donde me siento feliz en la vida disfrutando de mi gran pasión que es la natación artística y cuando estoy dentro aquí me siento como un pez en el agua”, cuenta a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Esta atleta mexicana de 26 años reveló cómo es que se siente cuando se encuentra en el agua:“Me siento como Elsa, -libre soy-, amo hacer mi solo, el cual ya llevó 7 años haciéndolo, es algo padrísimo. Representar a México es algo fenomenal, por lo que representar a mi equipo y al país es padrísimo”.

Rocío “Chio” Torres, capitana de Sirenas Especiales, ha ganado más de 42 medallas representando a México|“Héctor Muciño”

“La discapacidad no es una barrera para alcanzar los sueños": Entrenadora Paloma Torres

Detrás de ella se encuentra su entrenadora, Paloma Torres, una exatleta olímpica de Perú, quien revela que cómo fue que surgió este peculiar y emotivo proyecto: “Este año cumplimos 15 años. Nació como un proyecto luego de que yo era atleta de natación artística en Perú y estudiando psicología quise unir mis dos más grandes pasiones, entonces encontré que había una forma de trabajar con las chicas. Comencé con puro Síndrome de Down para mejorar la atención, concentración, memoria a largo plazo, fuera del aula escolar, en un deporte tan complejo y bonito como este”.

Su entrenadora es Paloma Torres, una exatleta de natación artística, además de psicóloga, fue quien dio vida a este proyecto hace más de 15 años|“Héctor Muciño”

Su trinchera se encuentra en la Alberca Olímpica “Francisco Márquez”, desde donde Sirenas Especiales, actualmente conformado por 18 atletas, en su mayoría con Síndrome de Down, se han ganado el reconocimiento a nivel nacional e internacional gracias a su talento y disciplina.

La “coach” Paloma nos revela cómo es que entrena a su equipo para que “brille” dentro y fuera del agua: “Con los años nos hemos dado cuenta de que no solo es la parte física y la parte deportivo sino mucho de la inclusión social, de como se incluyen con muchas atletas, van a eventos donde hay distintas condiciones y puede haber atletas sin discapacidad que participan en los grandes eventos y ellas pueden convivir y ser parte del grupo… Demuestran que realmente la discapacidad es una condición y nada más, pueden hacer todo lo que se proponen”.

La “coach” Paloma, creó un espacio seguro y enriquecedor para jóvenes con discapacidad cognitiva y física|“Héctor Muciño”

Este equipo trabaja la parte técnica de natación, después efectúan su rutina de natación artística y también entrenan fuera del agua en donde trabajan la fuerza y flexibilidad, “por lo que para cualquier atleta que se nos quiera unir, lo más importante es que sepa flotar y estar en el agua, porque es una alberca bastante profunda de 4.5 metros de profundidad”, señala la entrenadora Torres.

Sirenas Especiales, se encuentra conformado por 18 jóvenes, en su mayoría con Síndrome de Down, que ha ganado reconocimiento a nivel nacional e internacional|“Héctor Muciño”

¿Cómo se mantiene el proyecto de Sirenas Especiales?

Este equipo de natación artística adaptada se mantiene de donaciones y con el apoyo de padres de familia, de hecho, la entrenadora Torres revela que:“Es complicado, es bastante complicado, de entrada hemos avanzado porque usamos unas instalaciones muy buenas, siendo muy difícil de conseguir. Es una fosa de clavados con las medidas oficiales y ahí viene la parte de los eventos, porque nosotros no somos parte de Juegos Paralímpicos entonces no hay un presupuesto destinado para nosotros a nivel gubernamental, entonces todo lo que tenemos es por la parte privada o los padres de familia que sostienen esto para que sus hijas puedan mostrar su talento por el mundo”.

Sirenas Especiales elevan en lo más alto el nombre de México

Este grupo de excepcionales atletas entrena con dedicación, pasión y un objetivo claro: Demostrar que la inclusión es posible dentro y fuera del agua. ¿Cómo fue su primera medalla internacional?

La primera vez que Sirenas Especiales brilló fuera dl país fue cuando participaron en Europa: “Empezamos en Italia en el 2012, fue nuestra primera medalla en el mundial, un bronce en dueto y de ahí empezamos a subir… para el 2014 ya somos campeones mundiales de equipo, tuvimos plata en dueto, bronce en solo y de ahí vinieron Panamericanos donde somos campeonas.

En el último mundial de Portugal, somos campeonas mundiales de equipo, pero además de dueto, que ese fue ya el gran paso. También en el otro mundial de París, las chicas son campeonas mundiales en todas las categorías”.

Rocío Torres, multimedallista internacional y actual capitana de Sirenas Especiales tiene prácticamente nueve años con el equipo, ella es una exbailarina y se integró al equipo porque quería dar un paso diferente.

Como todo deportista, primero pasó por un proceso de adaptación y con el tiempo se unió al equipo y así como ella, han pasado varias atletas, que le dan fuerza, porque aquí se prioriza el compañerismo.

Chío es una líder y actualmente ella impulsa a sus compañeras a quienes les insiste con el famoso: “Si podemos” y cuando es necesario les da un apapacho.

Para “Chío” Torres, ser parte de Sirenas Especiales es más que un deporte: “Aquí soy feliz. Me siento como un pez en el agua, haciendo lo que amo”.|“Héctor Muciño”

Para Rocío Torres, ser parte de Sirenas Especiales es más que un deporte: “Yo siempre digo ‘sin miedo al éxito’ porque es un lema para mi muy significativo y el que no se arriesga no gana, porque al final es muy padre hacer deporte, por lo que les digo a todos que disfruten lo que hagan, porque si no lo quieres hacer es porque no lo estás disfrutando”.

Chio no solo inspira a sus compañeras, sino a todo un país con su ejemplo de esfuerzo, perseverancia y amor por la vida: “Aquí soy feliz. Me siento como un pez en el agua, haciendo lo que amo”.

Este es el consejero que la capitana de Sirenas Especiales, les da a los deportistas:“Nunca dejen su deporte, porque si de verdad les gusta y les apasiona y lo disfrutan muchísimo, pues nunca se rindan… y siempre den lo mejor de ustedes”.

¿Qué necesita para integrarse Sirenas Especiales?