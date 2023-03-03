Alex Murdaugh condenado a cadena perpetua por asesinato de esposa e hijo

El abogado estadounidense Alex Murdaugh, de 54 años de edad, fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de fianza por el asesinato de su esposa e hijo, Maggie y Paul Murdaugh, en Carolina del Sur.

Un jurado encontró culpable a Murdaugh de matar a tiros a su esposa Maggie de 52 años y a su hijo menor de 22, en la casa donde vivían. El crimen ocurrió el pasado 7 de junio de 2021. Sin embargo, el abogado ha negado en todo momento haber cometido estos crímenes.

“Soy inocente. Nunca lastimaría a mi esposa, Maggie y nunca lastimaría a mi hijo Paul”, dijo Alex Murdaugh este viernes previó a recibir su sentencia.

¿Por qué Alex Murdaugh mató a su esposa e hijo?

De acuerdo con la investigación de los fiscales, Murdaugh disparó a su esposa e hijo para distraer la atención de una serie de delitos financieros, entre ellos el robo de millones de dólares a sus socios y clientes.

|Reuters

El abogado de Carolina del Sur también era adicto a los opioides, motivo por el cual robaba a sus clientes, pues necesitaba el dinero para pagar sus adicciones.

Caso Alex Murdaugh sin pruebas

Alex Murdaugh tomó su propio caso y se defendió durante el juicio, el cual contó con poca o nula evidencia que lo vinculara directamente con el asesinato de su esposa e hijo. De acuerdo con medios locales la fiscalía se basó en pruebas circunstanciales.

La principal prueba utilizada por la fiscalía fue la mentira de Alex Murdaugh, quien aseguró que no se encontraba en casa el día del asesinato; no obstante, las autoridades encontraron un video que localizaba a Murdaugh en el lugar del crimen poco antes del asesinato.

La defensa trató de usar sus adicciones al opioides como excusa para mentir sobre su paradero la noche del crimen.

El documental sobre el doble asesinato de Alex Murdaugh

El caso conmocionó tanto que una plataforma de streaming estrenó un documental de tres capítulos sobre el caso: “Los Murdaugh: muerte y escándalo en Carolina del Sur”. La docuserie recoge testimonios de varias personas que estuvieron esa noche.

“El pasado de los Murdaugh, una de las familias más prominentes de Carolina del Sur, se revela tras la muerte de la adolescente Mallory Beach en un accidente de lancha provocado por el alcohol. Cuando Paul Murdaugh —el supuesto piloto de la embarcación— y su madre Maggie son encontrados brutalmente asesinados, un siglo de corrupción, poder y encubrimientos salen a la luz”, detalla la sinopsis.

