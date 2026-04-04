Cacería en el desierto: Irán derribó aviones de EU y lanza una agresiva cacería por los pilotos sobrevivientes

Las posibilidades de encontrar una solución diplomática a la guerra en Medio Oriente parecen haberse esfumado por completo en las últimas horas. En un giro drástico que sacude a la comunidad internacional, la Guardia Revolucionaria iraní sorprendió al mundo luego de que Irán, mediante sus sistemas de defensa, derribó con apenas unas horas de diferencia un par de aviones de combate propiedad de Estados Unidos (EU).

De acuerdo con un comunicado urgente emitido por la policía provincial, las aeronaves atacadas en la región central del país son cazas furtivos modelo F-35, calificados por el gobierno persa como propiedad del 'enemigo sionista estadounidense'.

#AlMomento | Reportes de medios de EU señalan que fuerzas estadounidenses rescataron a uno de los tripulantes del caza F-15E derribado en territorio de Irán.



La aeronave, con dos tripulantes a bordo, fue alcanzada durante el conflicto en la región; ambos lograron eyectarse antes… pic.twitter.com/GAD7n34CBe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026

Recompensa estatal por la captura de pilotos

Lejos de dar el conflicto por terminado tras el sorpresivo ataque, a través de la televisión estatal IRIB NEWS se hizo un llamado urgente y sin precedentes a la población. Las autoridades emitieron un mensaje concreto para que los ciudadanos colaboren activamente en la búsqueda y captura de los pilotos estadounidenses, poniendo una jugosa recompensa de por medio.

La premisa de las autoridades locales es que los militares enemigos podrían haberse eyectado de los jets antes de que estos fueran completamente destruidos en el aire. El mensaje transmitido fue contundente:



'Si capturas a uno o varios pilotos enemigos y los entregas vivos a las fuerzas del orden y militares, recibirás valiosas bonificaciones y recompensas'.

El rescate fallido bajo fuego persa

En un principio, las autoridades norteamericanas intentaron negar los hechos frente a la opinión pública. Sin embargo, las confirmaciones de las principales agencias internacionales de información llegaron en cascada y borraron cualquier duda sobre el dramático incidente.

Quedó demostrado que las defensas aéreas de la nación islámica (las mismas que en días anteriores el expresidente Donald Trump calificó como 'totalmente destruidas') continuaban fuertemente operativas, pues Irán resistió el embate aéreo y derribó exitosamente estos dos aviones enviados por el gobierno de EU.

El presidente Donald Trump (@POTUS) habló sobre la guerra en Irán y dejó un mensaje que sacude el panorama global.



💣 Asegura que las fuerzas de Estados Unidos lograron debilitar completamente al ejército iraní.



Sin embargo, advierte más ataques si no hay acuerdo diplomático y… pic.twitter.com/XyrQhTWYAH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

La crisis militar se agravó sustancialmente durante las labores tácticas de rescate. Al menos dos helicópteros Blackhawk que participaban en la intensa búsqueda de los tripulantes desaparecidos también fueron alcanzados por el incesante fuego persa.

Al respecto, Mark Kimmitt, general retirado del Ejército estadounidense, señaló en entrevista televisiva que, en este momento crítico, el Comando Central debe estar 'completamente concentrado en encontrar a esos pilotos o sus restos'.

Cierre del Estrecho de Ormuz ante nuevas amenazas

Este fuerte choque ocurre apenas días después de que Donald Trump amenazara con intensificar los bombardeos sobre el territorio durante al menos dos semanas consecutivas. La respuesta de la dictadura islámica apareció de forma directa y concreta: la orden suprema es que no se rendirán.

Como una medida de presión que asfixia el escenario geopolítico, el vital Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado por tiempo indefinido para todos sus enemigos.

Aunque es innegable que el operativo bicéfalo judeo-estadounidense ha lastimado al gigante islámico, no lo ha herido de muerte. La evidencia de que el ejército de Irán actuó con una firmeza letal y derribó los potentes aviones de superioridad aérea de EU, confirma que este conflicto internacional no se detendrá a corto plazo; la guerra continúa y su último suspiro parece totalmente lejano.