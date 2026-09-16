¿Revelarán el desfalco? Alex Saab, operador de Nicolás Maduro logra acuerdo con EU; hizo tratos con Segalmex en México

La declaración de culpabilidad de Alex Saab, operador financiero de Nicolás Maduro, ante la justicia de Estados Unidos reavivó las dudas sobre los negocios que el empresario colombiano realizó en México durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo que alcanzó con el Departamento de Justicia estadounidense contempla su cooperación en investigaciones y el pago de 195 millones de dólares.

¿Cómo funcionaba la red de alimentos CLAP entre México y Venezuela?

Saab, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores económicos del exdictador de Venezuela, reconoció su participación en una conspiración para lavar dinero. De acuerdo con documentos judiciales, también admitió que intervino desde 2015 en un esquema ilegal relacionado con sobornos y pagos ilícitos vinculados con el programa venezolano de alimentos CLAP.

La conexión entre las empresas fachada de Alex Saab y Segalmex

Entre 2019 y 2020, ocho empresas mexicanas participaron en el envío de alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a más de mil 200 millones de pesos. La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló que esas compañías utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras establecidas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas.

Investigaciones periodísticas reportaron que el esquema se presentó como un mecanismo de ayuda humanitaria e intercambio comercial. La operación también contó con la participación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), según documentos y testimonios citados por medios que investigaron la trama.

Investigaciones revelan contratos y sobreprecios en el gobierno mexicano

Durante el sexenio de López Obrador, empresas relacionadas con esa red obtuvieron contratos para enviar alimentos a Venezuela. Las investigaciones describieron operaciones con productos de baja calidad, posibles sobreprecios y el uso de compañías fachada.