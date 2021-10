La preocupante alta tasa de embarazo adolescente en México

ESCUCHA EL EPISODIO ANTERIOR:

Un embarazo suele ser motivo de alegría. En la gran mayoría de los casos un bebé es deseado y muy esperado no solo por sus padres sino por toda la familia.

Pero en algunas circunstancias las cosas pueden ser diferentes: hablamos de embarazos en adolescentes. Entre el año 2006 y 2008 la tasa de embarazo adolescente era de 70.9 por cada 1 000 mujeres, entre los 15 a 19 años; para el periodo de 2011 a 2013 se incrementó a 77.0 nacimientos y en el trienio 2015-2017 fue de 70.6 nacimientos.

Hay más datos importantes. En 2018, del total de adolescentes de 15 a 19 años, 16% reportaron un antecedente de embarazo y esta proporción que aumenta a 39% en adolescentes que no asisten a la escuela.

La mitad de las adolescentes que no asisten a la escuela, no utilizaron protección en el primera relación sexual, a diferencia del 18% de quienes continuan con su educación formal.

Además de los riesgos físicos que conlleva, un embarazo en adolescentes reduce oportunidades educativas en las mujeres, lo que a su vez genera condiciones precarias de empleo y salarios, las expone a sufrir violencia por parte de sus parejas y a ser vulnerables a una mayor dependencia en general por ello es necesario hacer visible esta problemática.

De acuerdo con datos del INEGI, la alta tasa de embarazo adolescente coloca a México en primer lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, por ello, a partir de 2015 se implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes que busca reducir esta problemática.

A decir de especialistas en salud pública, la educación es una herramienta para reducir el embarazo a temprana edad, potencializa el sano desarrollo para un ejercicio pleno y responsable de la sexualidad, además de que fomenta el empoderamiento y el acceso a mejores oportunidades de vida.

En el episodio de hoy de “Cortando la Baraja”, conversamos precisamente sobre el embarazo en adolescentes y lo hicimos con Édgar Vielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI.

TE PUEDE INTERESAR: