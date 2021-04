Alumno apuesta su calificación... ¡en partida de Call of Duty!

TikTok y los videojuegos se han convertido en dos grandes aliados contra el aburrimiento que trajo el encierro por la pandemia de Covid-19, por lo que cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, llega una nueva historia a sorprendernos.

Recientemente se volvió viral la historia de un profesor llamado Juan José Holguín, mejor conocido en redes sociales y el mundo gamer como el Profe Juanji, quien se volvió popular por sus videos en TikTok y su pasión por el videojuego Call of Duty: Warzone. Recientemente, el profesor compartió la historia de una arriesgada apuesta que le hizo uno de sus alumnos: su calificación.

La apuesta comnsistía en que si el alumno ganaba una partida en la modalidad ‘player vs. player’ (jugador contra jugador), el Profe Juanji debía ponerle 10, pero si perdía, su maestro tenía derecho a reprobarlo.

“El otro día me encontré con este mensaje: ‘Profe, un pvp (player vs. player) y si gano me pone 10, y si pierdo me reprueba”, dice el profesor al inicio del video.

El Profe Juanji aceptó el reto, y el viral video muestra la paliza que le dio a su alumno, mientras celebra con frases como "¡Toma!” o “Fíjate que no me gusta tu cráneo, ¡te lo voy a quitar!”, justo cuando hace un disparo directo a la cabeza.

Como muestran las imágenes, el vencedor fue Juanji, quien concluye el video que lleva más de 337 mil reproducciones con una frase contundente: “Ahora adivinen a quién voy a reprobar”.

Un exitoso tiktoker

El Profe Juanji se ha convertido en una auténtica celebridad de TikTok gracias a sus divertidos videos, en los que hace parodias de las clases en línea durante la pandemia, el trato entre profesores mayores y profesores jóvenes y otras situaciones de la vida académica actual.

Su video con más vistas es “El Profe Millenial”, con 2.8 millones de reproducciones, donde cuenta su día a día con el ritmo de ‘We Didn’t Start the Fire’, de Billy Joel.

“Despierto un minuto antes de que empiece la clase, uso memes del perrito en mi presentació. Sé prender el proyector, pero vivo en depresión, los alumnos son apenas más chicos que yo”, dice la letra del viral video.

